El lanzador cubano Adrián Morejón continúa firmando una temporada de alto nivel en las Grandes Ligas, al lograr su novena victoria en la campaña 2025, cifra que lo consolida como el relevista con más triunfos en todo MLB este año.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en Facebook, el pitcher zurdo, quien forma parte del bullpen de los Padres de San Diego, no solo ha sido clave en los momentos críticos de su equipo, sino que mantiene números de élite que lo ubican entre los mejores relevistas de la liga, con 2.05 de promedio de carreras limpias y apenas .180 de average rival.
Rumbo a la historia
Con este rendimiento, Morejón también ha hecho historia para el béisbol cubano. Ya es el tercer relevista cubano con más victorias en una sola temporada en la historia de las Grandes Ligas, solo superado por: Minervino Rojas (12 triunfos en 1967 con los California Angels) y Mike Fornieles (11 triunfos en 1960 con los Boston Red Sox).
Aún restan casi dos meses de temporada regular, lo que abre la posibilidad de que Morejón escale posiciones en este ranking histórico, mientras continúa siendo pieza clave para las aspiraciones de San Diego.
Un nombre entre la élite
A sus 26 años, Adrián Morejón no solo se ha consolidado como uno de los mejores relevistas cubanos del momento, sino también como una figura respetada en el bullpen de MLB. Su dominio desde el montículo, combinado con su consistencia y capacidad de adaptación, lo colocan entre la élite del pitcheo de relevo en las Mayores.
El béisbol cubano suma así otra figura destacada en el circuito profesional más exigente del mundo, y los fanáticos estarán atentos a lo que reste de temporada para este zurdo que promete seguir haciendo historia.
Preguntas frecuentes sobre Adrián Morejón y los relevistas cubanos en la MLB 2025
¿Por qué Adrián Morejón es considerado un líder entre los relevistas cubanos en la MLB 2025?
Adrián Morejón se ha consolidado como líder entre los relevistas cubanos debido a su destacada actuación en la temporada 2025 de la MLB, logrando su novena victoria y manteniendo un promedio de carreras limpias de 2.05, cifras que lo posicionan como el relevista con más triunfos en todo MLB este año y entre los mejores de la liga.
¿Qué récords históricos está alcanzando Adrián Morejón en la MLB?
Con su rendimiento actual, Adrián Morejón se ha convertido en el tercer relevista cubano con más victorias en una sola temporada en la historia de la MLB, solo superado por Minervino Rojas y Mike Fornieles. Además, Morejón ha logrado más victorias antes de agosto que cualquier otro relevista cubano.
¿Cómo ha sido la participación de los relevistas cubanos en el Juego de Estrellas de la MLB 2025?
Tres cubanos, incluyendo a Adrián Morejón, participaron en el Juego de Estrellas de la MLB 2025. Morejón fue seleccionado como reemplazo, junto a Randy Arozarena, uniéndose a Aroldis Chapman, quien ya había sido elegido. Esta participación destaca el nivel de los jugadores cubanos en la liga.
¿Cuál es la importancia de los peloteros cubanos en la MLB 2025?
La temporada 2025 de la MLB ha visto una participación récord de 26 jugadores cubanos en las listas del Día Inaugural, reflejando tanto el talento natural de la isla como el interés de las organizaciones estadounidenses en fichar a estos jugadores, a pesar de las complejidades migratorias y políticas.
