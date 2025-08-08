Adrián Morejón se consolida como líder entre relevistas cubanos en MLB 2025

Vídeos relacionados:

El lanzador cubano Adrián Morejón continúa firmando una temporada de alto nivel en las Grandes Ligas, al lograr su novena victoria en la campaña 2025, cifra que lo consolida como el relevista con más triunfos en todo MLB este año.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en Facebook, el pitcher zurdo, quien forma parte del bullpen de los Padres de San Diego, no solo ha sido clave en los momentos críticos de su equipo, sino que mantiene números de élite que lo ubican entre los mejores relevistas de la liga, con 2.05 de promedio de carreras limpias y apenas .180 de average rival.

Rumbo a la historia

Con este rendimiento, Morejón también ha hecho historia para el béisbol cubano. Ya es el tercer relevista cubano con más victorias en una sola temporada en la historia de las Grandes Ligas, solo superado por: Minervino Rojas (12 triunfos en 1967 con los California Angels) y Mike Fornieles (11 triunfos en 1960 con los Boston Red Sox).

Aún restan casi dos meses de temporada regular, lo que abre la posibilidad de que Morejón escale posiciones en este ranking histórico, mientras continúa siendo pieza clave para las aspiraciones de San Diego.

Un nombre entre la élite

A sus 26 años, Adrián Morejón no solo se ha consolidado como uno de los mejores relevistas cubanos del momento, sino también como una figura respetada en el bullpen de MLB. Su dominio desde el montículo, combinado con su consistencia y capacidad de adaptación, lo colocan entre la élite del pitcheo de relevo en las Mayores.

El béisbol cubano suma así otra figura destacada en el circuito profesional más exigente del mundo, y los fanáticos estarán atentos a lo que reste de temporada para este zurdo que promete seguir haciendo historia.

