"No tenía dinero y acepté": La dura confesión de un joven cubano sobre su primera vez con un extranjero en La Habana

“Tenía 15 años. No tenía dinero. Me ofreció dinero y acepté”. Así resume Yasiel Guerra, un joven cubano identificado en Instagram como yasiel0910, su primera experiencia sexual con un extranjero.

Su testimonio, crudo y desprovisto de dramatismo, ha desatado una ola de comentarios entre quienes ven en sus palabras el reflejo de una realidad incómoda marcada por la pobreza, la sexualidad forzada por las circunstancias y la prostitución juvenil en Cuba.

En un video grabado en El Vedado, al que llama “el verdadero estudio”, Yasiel cuenta su historia sin aspavientos. Dice que aquel día solo tenía el encargo de su madre de vender una bolsa de azúcar en el mercado.

No tenía dinero para salir con sus amigos. De pronto, un extranjero lo detuvo en medio del Parque de la Fraternidad: “Me dijo guapo, que quería tener sexo conmigo y que me pagaría bien”.

Confiesa que nunca había hecho algo así. Dudó. Pero el extranjero le ofreció dinero, “y en ese momento el dinero valía más”, y accedió. Luego se vieron una segunda vez. “No lo pasé mal”, dice, pero también afirma sentirse “raro” y confundido. Su narración termina sin victimismo, pero deja al descubierto un relato doloroso.

En los comentarios del video, los usuarios reconocen la valentía de contar una historia así. Algunos se ven reflejados: “Se parece a mi historia”, escribió uno. Otro añadió: “La maldita pobreza de ese país no tiene perdón”. También hay quien denuncia el silencio sobre los adultos que seducen a menores en situación vulnerable: “¿Por qué no analizamos el comportamiento del que convence a un joven de 15 años a prostituirse?”

La prostitución juvenil y el turismo sexual: una realidad incómoda

La confesión de Yasiel reaviva un debate que la sociedad cubana muchas veces prefiere evitar. Ya en 2023, CiberCuba recogía el desgarrador testimonio de tres jóvenes cubanas de entre 19 y 22 años que se prostituían “porque la cosa está mala”, cobrando hasta 200 dólares a turistas extranjeros.

“Nosotras lo hacemos por necesidad, porque este país no sirve para nada”, dijo una de ellas.

Pero también existe la prostitución masculina, menos visible y más estigmatizada. El libro Pingueros en La Habana, del investigador Julio César González Pagés, documentó 120 testimonios de hombres jóvenes que ejercieron la prostitución, muchos de ellos abusados en la infancia o empujados por la pobreza. “Es una realidad incómoda para la sociedad cubana”, afirma el autor.

Historias como la de Yasiel también recuerdan el filme “Chamaco” (2010), del realizador Juan Carlos Cremata, que abordó por primera vez en el cine cubano la prostitución masculina y la Habana nocturna de cuerpos ofrecidos y sueños rotos.

“Quiero ser un portavoz para todos los jóvenes que han tenido esta experiencia, no es fácil pero fue mi realidad”, dice Yasiel en la descripción de su publicación y esa es la importancia de su relato.

