"No tenía dinero y acepté": La dura confesión de un joven cubano sobre su primera vez con un extranjero en La Habana

“Tenía 15 años. No tenía dinero. Me ofreció dinero y acepté”. Así resume Yasiel Guerra, un joven cubano identificado en Instagram como yasiel0910, su primera experiencia sexual con un extranjero.
Su testimonio, crudo y desprovisto de dramatismo, ha desatado una ola de comentarios entre quienes ven en sus palabras el reflejo de una realidad incómoda marcada por la pobreza, la sexualidad forzada por las circunstancias y la prostitución juvenil en Cuba.
En un video grabado en El Vedado, al que llama “el verdadero estudio”, Yasiel cuenta su historia sin aspavientos. Dice que aquel día solo tenía el encargo de su madre de vender una bolsa de azúcar en el mercado.
No tenía dinero para salir con sus amigos. De pronto, un extranjero lo detuvo en medio del Parque de la Fraternidad: “Me dijo guapo, que quería tener sexo conmigo y que me pagaría bien”.
Confiesa que nunca había hecho algo así. Dudó. Pero el extranjero le ofreció dinero, “y en ese momento el dinero valía más”, y accedió. Luego se vieron una segunda vez. “No lo pasé mal”, dice, pero también afirma sentirse “raro” y confundido. Su narración termina sin victimismo, pero deja al descubierto un relato doloroso.
En los comentarios del video, los usuarios reconocen la valentía de contar una historia así. Algunos se ven reflejados: “Se parece a mi historia”, escribió uno. Otro añadió: “La maldita pobreza de ese país no tiene perdón”. También hay quien denuncia el silencio sobre los adultos que seducen a menores en situación vulnerable: “¿Por qué no analizamos el comportamiento del que convence a un joven de 15 años a prostituirse?”
Lo más leído hoy:
La prostitución juvenil y el turismo sexual: una realidad incómoda
La confesión de Yasiel reaviva un debate que la sociedad cubana muchas veces prefiere evitar. Ya en 2023, CiberCuba recogía el desgarrador testimonio de tres jóvenes cubanas de entre 19 y 22 años que se prostituían “porque la cosa está mala”, cobrando hasta 200 dólares a turistas extranjeros.
“Nosotras lo hacemos por necesidad, porque este país no sirve para nada”, dijo una de ellas.
Pero también existe la prostitución masculina, menos visible y más estigmatizada. El libro Pingueros en La Habana, del investigador Julio César González Pagés, documentó 120 testimonios de hombres jóvenes que ejercieron la prostitución, muchos de ellos abusados en la infancia o empujados por la pobreza. “Es una realidad incómoda para la sociedad cubana”, afirma el autor.
Historias como la de Yasiel también recuerdan el filme “Chamaco” (2010), del realizador Juan Carlos Cremata, que abordó por primera vez en el cine cubano la prostitución masculina y la Habana nocturna de cuerpos ofrecidos y sueños rotos.
“Quiero ser un portavoz para todos los jóvenes que han tenido esta experiencia, no es fácil pero fue mi realidad”, dice Yasiel en la descripción de su publicación y esa es la importancia de su relato.
Preguntas frecuentes sobre la prostitución juvenil y la situación económica en Cuba
¿Cuál es la realidad de la prostitución juvenil en Cuba?
La prostitución juvenil en Cuba es una realidad que refleja la pobreza y la vulnerabilidad de los jóvenes en la isla. La historia de Yasiel Guerra, un joven que tuvo su primera experiencia sexual con un extranjero a cambio de dinero, es un ejemplo de cómo la necesidad económica lleva a muchos jóvenes a situaciones de prostitución. Este fenómeno es tanto masculino como femenino, aunque la prostitución masculina es menos visible y más estigmatizada.
¿Cómo afecta la situación económica a los jóvenes en Cuba?
La precaria situación económica en Cuba afecta gravemente a los jóvenes, llevándolos a situaciones desesperadas como la prostitución. Con bajos sueldos y un sistema de jubilación insuficiente, muchos jóvenes no ven otra opción que recurrir a la prostitución o al trabajo informal para subsistir. La falta de oportunidades laborales dignas en el sector estatal lleva a que muchos opten por el sector privado, que ofrece mejores ingresos.
¿Qué papel juega el gobierno cubano frente a la prostitución juvenil?
El gobierno cubano ha sido criticado por su falta de respuesta efectiva ante la prostitución juvenil. A pesar de los esfuerzos por mantener la imagen de un sistema social justo, las condiciones de vida en la isla muestran una realidad distinta, donde muchos jóvenes se ven obligados a prostituirse por necesidad económica. La inacción del gobierno en cuanto a la mejora de las condiciones de vida y la protección de los menores vulnerables ha sido objeto de críticas por parte de la sociedad civil.
¿Qué impacto tiene el testimonio de Yasiel Guerra en la sociedad cubana?
El testimonio de Yasiel Guerra ha generado un debate sobre la prostitución juvenil y la pobreza en Cuba. Al compartir su experiencia, Yasiel ha visibilizado una realidad que muchos prefieren ignorar, poniendo de relieve la falta de protección para los jóvenes en situaciones vulnerables. Su historia ha resonado con otros jóvenes que han vivido experiencias similares, fomentando una discusión necesaria sobre las causas y consecuencias de la prostitución juvenil en el país.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.