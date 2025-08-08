Kylie Jenner está arrasando en redes sociales con una serie de videos en los que practica español, pero detrás de este fenómeno viral hay un nombre que brilla con luz propia: Ariel Tejada. Este joven maquillador, hijo de padres dominicanos y criado en Nueva York, ha conquistado la élite del entretenimiento en Estados Unidos y hoy presume con orgullo sus raíces mientras comparte escenario con una de las mujeres más influyentes del mundo.
A sus 27 años, Ariel ha forjado una carrera que comenzó gracias a un mensaje directo que envió a Kylie por Instagram hace una década. Ese primer encuentro no solo le abrió las puertas de Hollywood, sino que también dio inicio a una relación profesional y personal que hoy se refleja en la complicidad que muestran en cada video. “Me siento muy orgulloso de los padres míos que vinieron de República Dominicana a darme una vida mejor, y mira las cosas que pude hacer con mi carrera. Me siento bendecido de la posición que tengo en mi carrera”, confesó en un video que se volvió tendencia en TikTok.
En esa misma grabación, Ariel quiso dejar claro que su identidad cultural es algo que siempre ha llevado por delante: “Ha habido confusión con gente que me sigue, latinos y dominicanos que piensan que yo trato de esconder que soy dominicano o que no estoy orgulloso de donde vengo. Pero es al contrario. Soy súper vocal con eso y siempre promuevo que soy de ahí. A veces se me hace difícil hablar en redes sobre eso, porque me siento tímido de hablar en español. Pero no es a propósito”.
Los clips de Kylie repitiendo frases como “Hola, me llamo Kylie Jenner” o “Está arrechísimo” han acumulado millones de reproducciones y miles de comentarios. Muchos usuarios celebran que detrás de este momento viral haya un latino que no solo triunfa en la cima del entretenimiento, sino que también usa su plataforma para compartir y enaltecer su cultura. Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar: “Tu español es perfecto”, “Orgullosos de ti” o “Eres un ejemplo para todos los que soñamos en grande” se leen entre las reacciones.
Para Ariel, enseñar español a Kylie no es solo una anécdota graciosa; es una oportunidad para mostrar al mundo que el talento, la determinación y el orgullo por las raíces pueden abrir todas las puertas. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, y ahora hasta millones de pantallas en todo el mundo, su historia es la prueba de que se puede llegar muy lejos sin olvidar nunca de dónde vienes.
