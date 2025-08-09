Nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal y tres culés más, tres del Madrid y dominio absoluto del PSG

El Balón de Oro, el galardón más prestigioso del fútbol mundial

France Football anunció la lista oficial de 30 nominados al Balón de Oro 2025, con un claro protagonismo de jugadores del FC Barcelona, Real Madrid y, sobre todo, del París Saint-Germain (PSG).

El Barça aporta a Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y Raphinha; el Madrid suma a Mbappé, Vinicius y Bellingham; mientras que el PSG arrasa con nueve candidatos: Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Vitinha, Désiré Doué, Joao Neves, Fabián Ruiz y Khvicha Kvaratskhelia.

El club parisino confirma así su hegemonía tras una temporada brillante en la que conquistó el triplete —Liga, Copa y Champions—, aunque se quedó a las puertas de la gloria total al caer frente al Chelsea en la final del Mundial de Clubes.

Entre las figuras más destacadas, Yamal (Barcelona) y Dembélé (PSG) se perfilan como dos de los grandes favoritos gracias a sus actuaciones individuales de altísimo nivel

Fuera de los tres gigantes europeos, destacan nombres como Erling Haaland (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Harry Kane (Bayern), Cole Palmer (Chelsea) o Mohamed Salah (Liverpool). También figuran jugadores emergentes como Florian Wirtz, Michael Olise o Viktor Gyokeres.

La gran ausencia es la de Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, apartado casi toda la temporada por una grave lesión. La representación española se ha reducido notablemente: futbolistas como Carvajal, Nico Williams y Grimaldo no lograron entrar en la lista.

El próximo 22 de septiembre, el Théatre du Chatelet de París acogerá la esperada gala en la que se desvelará el ganador del galardón más prestigioso del fútbol mundial.

Con una mezcla de juventud, experiencia y figuras consagradas, la lucha por el Balón de Oro 2025 promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.