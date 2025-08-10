Se dispara el decomiso de drogas en Estados Unidos, según el FBI

Vídeos relacionados:
El decomiso de fentanilo en Estados Unidos creció un 25 % interanual y alcanzó un nivel récord en los primeros 200 días del Gobierno de Donald Trump, informó este sábado el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel.
Según datos difundidos por la agencia EFE, Patel precisó que, desde la toma de posesión del presidente, el 20 de enero, se han incautado 1,500 kilogramos de esta droga sintética, cantidad equivalente a suficientes dosis letales para acabar con la vida de más de 113,8 millones de personas.
“Los decomisos hasta la fecha han incrementado un 25 % frente al mismo periodo del año pasado, más que nunca. Esperamos trabajar con nuestros socios, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el Departamento de Defensa para conseguir incluso más”, declaró Patel en redes sociales, agradeciendo a Trump “las nuevas autoridades” que le han sido concedidas.
El anuncio llega un día después de que el presidente defendiera públicamente enviar tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina, una medida que, según The New York Times –citado por EFE– estaría respaldada por una orden secreta ya firmada para que el Pentágono utilice la fuerza militar contra estas organizaciones.
Patel no detalló cómo será la cooperación con el Departamento de Defensa, pero destacó que, además de las incautaciones, se han arrestado a más de 1,600 personas por “crímenes violentos contra los niños”, incluyendo 270 detenciones por tráfico humano.
Trump ha culpado reiteradamente a los carteles, en especial a los de México, de la crisis por sobredosis en Estados Unidos.
En 2024, último año de la presidencia de Joe Biden, se registraron 80,400 muertes por sobredosis, una caída del 27 % respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2019, recordó EFE.
