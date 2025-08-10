Trump llama “repugnante degenerada” a Nancy Pelosi

Vídeos relacionados:
El presidente Donald Trump llamó este sábado “repugnante degenerada” Nancy Pelosi a la expresidenta de la Cámara de Representantes y una de las cabezas del Partido Demócrata.
“La corrupta Nancy Pelosi y su ‘interesante’ marido superaron a todos los fondos de cobertura en 2024. En otras palabras, estas dos ‘mentes’ muy mediocres superaron a TODOS los supergenios de Wall Street, miles de ellos. ¡Todo es INFORMACIÓN PRIVILEGIADA! ¿Alguien está investigando esto? Ella es una degenerada repugnante, que me sometió a dos juicios políticos sin MOTIVO ALGUNO, ¡y PERDIÓ! ¿Cómo te sientes ahora, Nancy?”, escribió Trump en su red social Truth Social.
Trump se refiere a los rumores sobre que el matrimonio Pelosi usara información privilegiada para enriquecerse en la Bolsa.
Recientemente, Bloomberg informó que la cartera de inversiones de los Pelosi obtuvo un rendimiento estimado del 54% en 2024.
Unos números que duplican las ganancias del 25% del índice S&P 500 y también a todos los grandes fondos de inversión.
Pelosi dijo la pasada semana a CNN que las acusaciones al respecto son ridículas y precisó que ella no posee acciones ni participa directamente en operaciones bursátiles.
Su esposo Paul Pelosi, uno de los blancos del movimiento MAGA luego del ataque que sufrió hace unos años, es quien lleva estos negocios, dijo Pelosi.
La animadversión entre Trump y Pelosi viene de hace años. En 2021, Pelosi calificó de “cobardes” a los republicanos en el Senado que favorecieron el veredicto de absolución para el expresidente Donald Trump, en el segundo juicio político de su carrera.
Pelosi dijo que estos republicanos estaban más preocupados por su supervivencia política que por proteger la constitución, al negarse a declarar culpable a Trump de incitar los disturbios del 6 de enero en el Capitolio que causaron la muerte de cinco personas.
