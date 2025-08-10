Seis años después del tornado en La Habana, familias de Luyanó todavía esperan por sus viviendas

Vídeos relacionados:

Seis años después del tornado que afectó a La Habana el 27 de enero del 2019, vecinos de la ciudadela en Calzada de Luyanó No.167, en el municipio de Diez de Octubre, siguen viviendo entre la decepción y la indignación por la falta de solución a sus viviendas, pese a múltiples gestiones ante autoridades de Vivienda y el Gobierno.

Orlando Cámbara Hernández, uno de los afectados, recuerda que tras el desastre acudieron a los puntos habilitados para damnificados con la esperanza de reparar sus hogares.

Una brigada de la cooperativa no agropecuaria Santa Fe comenzó trabajos en 2019, levantando parcialmente dos apartamentos antes de retirarse. Desde entonces, las obras han sido interrumpidas en varias ocasiones, con avances mínimos y materiales que llegan y desaparecen sin control, reveló la sección Acuse de Recibo del periódico Juventud Rebelde.

En algunos casos, como el del propio Cámbara, los apartamentos permanecen llenos de materiales sin usar, mientras baños y cocinas quedaron destruidos y sin terminar.

Su familia, compuesta por tres personas, incluida una hija embarazada y un niño de cinco años, se ve obligada a vivir en casa de parientes.

Las quejas presentadas en instancias municipales y provinciales no han logrado que se retomen las obras de forma definitiva. En enero de 2025, Cámbara denunció que incluso bloques y cemento habían sido retirados de la obra, quedando solo arena, gravilla, tuberías, puertas y ventanas.

Hoy la situación sigue igual. Los vecinos aseguran comprender las dificultades económicas del país, pero califican de inhumano que, después de tantos años, familias enteras sigan sin techo propio, en viviendas parcialmente inhabitables, y sin que las autoridades ofrezcan una respuesta real.

“Las familias de la ciudadela nos sentimos defraudadas. Han pasado años con el mismo problema sin que nadie nos dé una explicación, y más que eso una solución”, subrayó.

El tornado de categoría EF4 que azotó la capital cubana en 2019 resultó el más fuerte desde 1940, según aseguró el Dr. cubano José Rubiera a Prensa Latina, y castigó las localidades de Santos Suárez, Luyanó, Regla, entre otras.

Tras de sí dejó no solo cuatro muertos y 195 heridos, sino cuantiosos daños materiales, fundamentalmente en viviendas, alumbrado público y vías.

En octubre de 2022, vecinos de un edificio en Diez de Octubre, también se quejaron de innumerables trámites burocráticos y falta de respuesta institucional que impedían la instalación de los tanques de agua dañados por el fenómeno meteorológico.

Dos años y medio después del suceso, el cubano Carlos Luis Pozo Vaillant, denunció que no tenía dónde vivir y que dependía de la caridad de vecinos, familiares y amigos, tras perder su casa por el tornado.

Miles de personas en Cuba esperan años por una solución habitacional tras el derrumbe de sus viviendas, un claro ejemplo de las promesas incumplidas del sistema.

Las autoridades, que teóricamente deben garantizar el derecho a una vivienda digna, dejan a muchas personas en el abandono, demostrando la ineficiencia y la burocracia que caracterizan al gobierno cubano.

Mientras el gobierno invierte multimillonarias cifras en la construcción de hoteles de lujo, los ciudadanos comunes sufren las consecuencias de una gestión fallida y la falta de transparencia en la asignación de recursos.

A fines de marzo pasado, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, visitó una comunidad de casas de madera construida en Guantánamo para los damnificados del huracán Oscar, que azotó la región oriental de la isla en octubre de 2024 y dejó una estela de destrucción en la provincia.

Más de 1,000 viviendas sufrieron daños significativos debido a los fuertes vientos y las inundaciones provocadas por el fenómeno meteorológico.

A pesar de la construcción de nuevas viviendas, la crisis habitacional sigue afectando a numerosos damnificados. Según reportes, muchas familias de Imías continúan viviendo en casas de campaña tras perderlo todo por el huracán.

Imágenes han mostrado campamentos improvisados donde residen estas personas en condiciones precarias, sin acceso estable a agua potable ni servicios básicos.

Los afectados han expresado su preocupación ante la falta de soluciones a largo plazo y la incertidumbre sobre cuándo podrán acceder a viviendas más seguras.

