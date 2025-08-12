Cuba asegura su lugar en el clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027

Vídeos relacionados:

La selección masculina de baloncesto de Cuba garantizó su presencia en el Torneo Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, tras finalizar como sublíder del Grupo B en el torneo eliminatorio disputado en la ciudad chilena de Valdivia.

Los cubanos comenzaron con fuerza, derrotando a El Salvador (83-63) y a Ecuador (79-69) en un partido que requirió remontada, de acuerdo con sitio JIT.

En esos duelos brillaron Pedro Bombino, autor de un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes en el debut, y Jasiel Rivero, que frente a los ecuatorianos firmó 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, siendo el jugador más valioso del encuentro.

Derrota sin consecuencias ante Chile

En la última jornada, ya con la clasificación asegurada, el conjunto cayó ante el anfitrión Chile por 74-78, en un duelo equilibrado donde los caribeños dejaron escapar una ventaja inicial de 21-12 en el primer cuarto.

Aun así, el resultado no alteró el pase de ambos equipos al clasificatorio. La isla quedó ubicada en un grupo que incluye a Uruguay, Argentina y Panamá, considerado menos exigente que el otro sector, en el que estarán Venezuela, Colombia y Brasil.

Destacados y rotaciones

Ante Chile, Pedro Bombino volvió a sobresalir con un doble-doble de 14 puntos y 12 asistencias, mientras Jasiel Rivero aportó 25 unidades y 7 rebotes. Marcos Chacón sumó 15 puntos y se quedó a un rebote del doble dígito.

Lo más leído hoy:

El técnico Osmel Planas dio minutos a jugadores de la banca, aunque la responsabilidad principal recayó en los titulares, salvo Reynaldo García, ausente por molestias físicas.

Con este rendimiento, Cuba avanza con aspiraciones renovadas al clasificatorio, donde buscará mantenerse en la ruta hacia el Mundial FIBA 2027.

Preguntas frecuentes sobre el avance de Cuba en el baloncesto y otros deportes