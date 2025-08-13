“Candelita” Iglesias conecta su primer jonrón de la temporada en MLB

Vídeos relacionados:

El infielder cubano José “Candelita” Iglesias conectó este martes su primer jonrón de la temporada 2025 con los Padres de San Diego, justo el mismo día en que se anunció su concierto del 25 de septiembre en el Petco Park.

El año pasado, Iglesias vivió un momento muy especial en su carrera: mientras destacaba con los Mets de Nueva York —bateando 4 cuadrangulares en 85 juegos— también lanzó su sencillo musical “OMG”, que se convirtió en un fenómeno viral entre los fanáticos y el vestuario.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, en esta temporada de la MLB, ya con los Padres y en 86 partidos disputados, su producción de poder se ha reducido (1 HR), así como su promedio frente a pitcheos lentos, que pasó de .393 en 2024 a .207 en 2025.

Pese a ello, sigue aportando en defensa y en el clubhouse, combinando su faceta de pelotero con la de artista.

