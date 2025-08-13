“Candelita” Iglesias conecta su primer jonrón de la temporada en MLB

Vídeos relacionados:
El infielder cubano José “Candelita” Iglesias conectó este martes su primer jonrón de la temporada 2025 con los Padres de San Diego, justo el mismo día en que se anunció su concierto del 25 de septiembre en el Petco Park.
El año pasado, Iglesias vivió un momento muy especial en su carrera: mientras destacaba con los Mets de Nueva York —bateando 4 cuadrangulares en 85 juegos— también lanzó su sencillo musical “OMG”, que se convirtió en un fenómeno viral entre los fanáticos y el vestuario.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, en esta temporada de la MLB, ya con los Padres y en 86 partidos disputados, su producción de poder se ha reducido (1 HR), así como su promedio frente a pitcheos lentos, que pasó de .393 en 2024 a .207 en 2025.
Pese a ello, sigue aportando en defensa y en el clubhouse, combinando su faceta de pelotero con la de artista.
Preguntas frecuentes sobre José “Candelita” Iglesias y su temporada 2025 en MLB
¿Cómo fue el desempeño de José “Candelita” Iglesias en 2024 con los Mets?
En 2024, José “Candelita” Iglesias tuvo una destacada temporada con los Mets de Nueva York, registrando un promedio de bateo de .337, un porcentaje de embasado de .381 y un slugging de .448 en 85 juegos. Además, conectó 4 jonrones y fue clave en el resurgir del equipo, que alcanzó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
¿Qué impacto ha tenido José Iglesias en los Padres de San Diego en 2025?
En 2025, José Iglesias ha tenido un impacto limitado en los Padres de San Diego en términos de poder ofensivo, ya que solo ha conectado un jonrón en 86 partidos. Sin embargo, sigue siendo valioso en defensa y en el clubhouse, combinando su faceta de pelotero con la de artista.
Lo más leído hoy:
¿Cuál es el estado actual de la carrera artística de José Iglesias?
José Iglesias ha continuado desarrollando su carrera artística paralelamente a su carrera deportiva. Lanzó su sencillo musical “OMG” en 2024, el cual se convirtió en un fenómeno viral entre los fanáticos y el vestuario. Además, se anunció un concierto para el 25 de septiembre de 2025 en el Petco Park.
¿Por qué se redujo la producción ofensiva de Iglesias en 2025?
La producción ofensiva de José Iglesias se redujo en 2025 debido a una disminución en su promedio frente a pitcheos lentos, pasando de .393 en 2024 a .207 en 2025. Además, los análisis indican una disminución en su punto de contacto y una menor velocidad de salida de la pelota.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.