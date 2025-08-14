La sonrisa de La Dura enamora en las redes gracias al toque de Art Dental Studio

La influencer cubana La Dura volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no fue por un nuevo look, un destino paradisíaco o un accesorio de lujo, sino por algo mucho más personal: su sonrisa.

En una reciente publicación en Instagram, donde aparece luciendo un vestido amarillo ajustado y un maquillaje radiante, Diliamne Jouve sonríe a cámara con una naturalidad poco habitual en sus fotos.

El gesto no pasó desapercibido. Sus fans, acostumbrados a verla posar con elegancia y sensualidad, celebraron la imagen con entusiasmo: “¡Qué bella sonriendo!”, escribió una seguidora.

La publicación ya supera los 60 mil likes, y no es para menos. Esa sonrisa no solo irradia seguridad, sino también un diseño estético cuidado.

Detrás de la feliz imagen de la influencer está el equipo de Art Dental Studio, una prestigiosa clínica dental en Miami que transformó su imagen con un diseño de sonrisa personalizado.

Dra. Vivian Menéndez: La arquitecta de una sonrisa inolvidable

La sonrisa de La Dura no es obra del azar. Fue diseñada con precisión por el equipo que lidera la Dra. Vivian Menéndez, especialista en odontología estética y rehabilitación oral.

Su filosofía se basa en diseñar sonrisas que se integran de forma armónica al rostro, lejos de los resultados artificiales que en el pasado dominaron el mercado y persisten en otras clínicas dentales de la ciudad del Sol.

La Dra. Menéndez y La Dura / Art Dental Studio

Formada en Nova Southeastern University y con un posgrado en Prótesis Dental, Menéndez ha liderado tratamientos para numerosas figuras públicas cubanas en Miami. Su enfoque artesanal, apoyado en tecnología digital de última generación, garantiza resultados duraderos y visualmente naturales, como en el caso de La Dura.

Art Dental Studio: Una sonrisa de influencer requiere una técnica de élite

En Art Dental Studio, cada sonrisa es una obra de arte. El proceso incluye escaneo digital, diseño 3D y carillas moldeadas a mano en un laboratorio propio. El paciente participa activamente en la selección de color, forma y estilo, todo bajo la guía de especialistas.

Esta clínica no solo es conocida por su nivel técnico, sino también por su atención personalizada, la posibilidad de consultas gratuitas, sedación incluida en tratamientos y planes de financiamiento accesibles.

La imagen viral de La Dura sonriendo en Instagram es más que una buena foto, es el reflejo de un trabajo estético bien hecho. Su sonrisa, luminosa y seductora, completa su estilo como influencer y proyecta exactamente lo que es: una mujer empoderada, segura y auténtica.