Dos trombas en el cielo sorprenden a residentes de Mantua, en Pinar del Río

Dos trombas fueron avistadas este sábado en el municipio de Mantua, al oeste de Pinar del Río, en medio de una jornada marcada por condiciones atmosféricas inestables.

Las impresionantes imágenes, compartidas en redes sociales por el usuario Irenaldo Caro Muñoz y divulgadas por la página especializada Meteorología_Cuba, muestran una tromba vertical y otra cruzándola en diagonal, un fenómeno poco común que llamó la atención de los residentes locales.

Según explicó el meteorólogo MSc. Álvaro Pérez Senra, este tipo de fenómeno responde a condiciones específicas de humedad, temperatura y viento que pueden originar estos embudos de aire en zonas elevadas.

Tromba marina sorprendió a bañistas en la Isla de la Juventud

Este avistamiento ocurre apenas días después de que una tromba marina sorprendiera a bañistas y vecinos en la playa Bibijagua, en la Isla de la Juventud. El fenómeno, registrado el 9 de agosto, en horas de la tarde, fue captado por la fotógrafa Dianys Vélez y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa claramente la columna de aire descendiendo desde una nube de tormenta hasta el mar, en un espectáculo tan imponente como poco frecuente. Afortunadamente, no se reportaron daños ni afectaciones en el lugar.

Una tromba marina, o manga de agua, es un embudo giratorio que conecta las nubes con la superficie del mar. Aunque por lo general son menos potentes que los tornados, pueden representar un peligro real para embarcaciones, pescadores o zonas costeras si se aproximan a tierra.

Este nuevo episodio en Pinar del Río refuerza la racha de inestabilidad atmosférica que atraviesa el país, luego de que en días recientes se avistara otra tromba marina en el Malecón habanero, generando alarma entre transeúntes y autoridades.

