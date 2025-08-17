Dos trombas en el cielo sorprenden a residentes de Mantua, en Pinar del Río

Vídeos relacionados:
Dos trombas fueron avistadas este sábado en el municipio de Mantua, al oeste de Pinar del Río, en medio de una jornada marcada por condiciones atmosféricas inestables.
Las impresionantes imágenes, compartidas en redes sociales por el usuario Irenaldo Caro Muñoz y divulgadas por la página especializada Meteorología_Cuba, muestran una tromba vertical y otra cruzándola en diagonal, un fenómeno poco común que llamó la atención de los residentes locales.
Según explicó el meteorólogo MSc. Álvaro Pérez Senra, este tipo de fenómeno responde a condiciones específicas de humedad, temperatura y viento que pueden originar estos embudos de aire en zonas elevadas.
Tromba marina sorprendió a bañistas en la Isla de la Juventud
Este avistamiento ocurre apenas días después de que una tromba marina sorprendiera a bañistas y vecinos en la playa Bibijagua, en la Isla de la Juventud. El fenómeno, registrado el 9 de agosto, en horas de la tarde, fue captado por la fotógrafa Dianys Vélez y rápidamente se viralizó en redes sociales.
En las imágenes se observa claramente la columna de aire descendiendo desde una nube de tormenta hasta el mar, en un espectáculo tan imponente como poco frecuente. Afortunadamente, no se reportaron daños ni afectaciones en el lugar.
Lo más leído hoy:
Una tromba marina, o manga de agua, es un embudo giratorio que conecta las nubes con la superficie del mar. Aunque por lo general son menos potentes que los tornados, pueden representar un peligro real para embarcaciones, pescadores o zonas costeras si se aproximan a tierra.
Este nuevo episodio en Pinar del Río refuerza la racha de inestabilidad atmosférica que atraviesa el país, luego de que en días recientes se avistara otra tromba marina en el Malecón habanero, generando alarma entre transeúntes y autoridades.
Preguntas frecuentes sobre trombas y fenómenos meteorológicos en Cuba
¿Qué es una tromba marina y cómo se forma?
Una tromba marina, también conocida como manga de agua, es un embudo giratorio de aire que conecta las nubes con la superficie del mar. Se forma principalmente en condiciones de alta humedad, temperatura y viento, y aunque suelen ser menos potentes que los tornados, pueden representar un peligro real para embarcaciones y zonas costeras si se acercan a tierra.
¿Por qué se producen tantas trombas en Cuba últimamente?
En los últimos años, Cuba ha experimentado un aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos debido a una combinación de factores como el calentamiento global, la inestabilidad atmosférica y la interacción de ondas tropicales. Estos factores crean condiciones favorables para la formación de trombas y tornados, especialmente durante el verano caribeño.
¿Cuál es la diferencia entre una tromba marina y un tornado?
La principal diferencia entre una tromba marina y un tornado es su lugar de formación. Las trombas marinas se forman sobre el agua, mientras que los tornados se desarrollan sobre tierra firme. Aunque ambos fenómenos presentan columnas giratorias de aire, las trombas marinas suelen ser menos intensas y destructivas que los tornados.
¿Qué medidas de precaución deben tomarse ante una tromba marina?
Ante la presencia de una tromba marina, es importante mantenerse alejado de la costa y evitar actividades náuticas. Las embarcaciones deben buscar refugio y los bañistas deben salir del agua. También es recomendable seguir las actualizaciones meteorológicas y estar atentos a las alertas emitidas por las autoridades locales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.