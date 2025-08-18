La pastelera y empresaria Laura, esposa del reguetonero cubano Osmani García, volvió a brillar con una de sus creaciones personalizadas, esta vez dedicada a una estrella internacional: la cantante mexicana Thalía. ¿La ocasión? Los 30 años del estreno de la telenovela María la del Barrio, uno de los papeles más recordados de la artista.
Desde su cuenta de Instagram, Laura compartió imágenes del pastel diseñado por su negocio familiar, Divine Delicacies Custom Cakes, con sede en Miami, que dirige junto a su madre Iliana Lombardero. El espectacular pastel de dos niveles estaba decorado con fotografías emblemáticas de Thalía como María y rematado con una enorme flor rosa y el número 30 en la cima.
El diseño despertó aplausos en redes por lo detallado y nostálgico, y Thalía no tardó en mostrar su emoción al recibirlo. “Gracias por este hermoso pastel”, escribió la cantante, acompañando un video en el que se la ve encantada con la sorpresa. Laura respondió en su perfil: “¡Último momento planeado! Siempre un honor diseñarte tus cakes”.
La pastelera ha sido la responsable de crear otras obras para celebridades como las Kardashian, Maluma, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Natti Natasha o Lele Pons. Su estilo mezcla creatividad, técnica impecable y mucha sensibilidad para reflejar en azúcar momentos memorables.
La publicación de Thalia y Laura con el pastel recibió miles de likes y comentarios, y no es para menos: la combinación de talento pastelero y cultura pop resultó en una obra tan dulce como significativa para los fans de la novela. El pastel fue una muestra más de cómo el trabajo de Divine Delicacies sigue ganando protagonismo entre figuras del entretenimiento latino.
Con este nuevo logro, Laura García reafirma su lugar entre las reposteras más solicitadas de Miami, con creaciones que no solo se ven increíbles, sino que también cuentan historias, celebran íconos y, por supuesto, ¡saben delicioso!
