Víctor Víctor Mesa y Nayer vuelven a conquistar corazones en las redes sociales con una encantadora sesión de fotos familiares. A pocos días de recibir a su segundo hijo, la pareja compartió en Instagram varias imágenes que celebran este momento tan especial en sus vidas. En las fotos se les ve radiantes, junto a su pequeño Víctor Víctor Jr., formando una de las familias más queridas del entretenimiento cubano.
La publicación, en elegante blanco y negro, muestra la complicidad y el amor entre los tres. Nayer, embarazada y desbordando ternura, posa junto a su esposo y su hijo mayor, quien ya se roba miradas con su simpatía. Víctor, por su parte, luce feliz y orgulloso, abrazando este nuevo capítulo como padre de dos.
“Baby #2 is coming soon”, escribió el pelotero en la descripción, acompañado de emoticonos y etiquetas como #babyboy y #babynumber2, confirmando que la pareja espera otro varoncito. Las fotos llegaron justo después de que Nayer compartiera un video de su hijo bailando en el carro, dejando claro que el ritmo ya corre por sus venas.
Este segundo embarazo ha sido motivo de alegría para la pareja, que ya celebró hace unos meses una emotiva fiesta de revelación de género. Agosto promete ser muy especial, no solo porque nace el nuevo integrante de la familia, sino también porque Nayer cumplió 34 años a principios de mes. ¡Fiesta doble!
A pesar de mantener cierta discreción sobre su vida privada, en ocasiones como esta, Víctor y Nayer no dudan en mostrar lo felices y agradecidos que están por su familia. Las imágenes ya han generado miles de reacciones y comentarios cariñosos de fans y amigos.
Con su estilo cercano y familiar, Víctor y Nayer siguen ganándose el cariño del público. La espera del nuevo bebé solo ha reforzado esa conexión con sus seguidores, que celebran junto a ellos esta etapa llena de amor, música y nuevas aventuras.
