Resurrección de lujo: Aroldis Chapman domina a sus 37 años en MLB

El cerrador cubano Aroldis Chapman, a sus 37 años, está firmando una de las mejores temporadas de su carrera, liderando a todos los relevistas de las Grandes Ligas con un 1.15 de efectividad (ERA) y limitando a sus rivales a un minúsculo .130 de promedio ofensivo.
De acuerdo con el criterio del periodista Francys Romero en la red social Facebook, lo que parecía un declive inevitable terminó en una resurrección deportiva para Chapman en 2025 y vistiendo las franelas de los Medias Rojas de Boston.
Como si fuera poco, el holguinero ha logrado algo inédito en su trayectoria: nueve salidas consecutivas sin permitir un solo hit, una racha que ni siquiera alcanzó en sus días más dominantes con los Cincinnati Reds entre 2011 y 2014, cuando aterrorizaba bateadores con rectas de más de 100 millas por hora.
El cubano demuestra así que todavía puede reinventarse y brillar en la élite, desafiando la edad y a quienes lo daban por acabado. Su temporada 2025 está siendo un recordatorio de que el “Misil cubano” sigue teniendo pólvora en el brazo y hambre de grandeza.
Sin dudas, Aroldis Chapman sigue la ruta hacia el Salón de la Fama de Cooperstown.
Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman y su rendimiento en la MLB
¿Cómo ha sido el rendimiento de Aroldis Chapman en la temporada 2025 de la MLB?
Aroldis Chapman ha tenido un desempeño excepcional en la temporada 2025, liderando a los relevistas con una efectividad de 1.15 y limitando a sus rivales a un promedio ofensivo de .130. Ha logrado nueve salidas consecutivas sin permitir un hit, lo que demuestra su capacidad de reinvención y dominio en el montículo a sus 37 años.
¿Cuántos juegos salvados ha conseguido Aroldis Chapman en su carrera hasta 2025?
Hasta agosto de 2025, Aroldis Chapman ha logrado 355 juegos salvados en su carrera, acercándose al puesto 13 en la lista histórica de salvamentos en la MLB. Este logro lo reafirma como uno de los cerradores más exitosos en la historia del béisbol.
¿Qué récords de velocidad ostenta Aroldis Chapman en la MLB?
Chapman es conocido por su increíble velocidad en el lanzamiento. Ostenta el Récord Guinness del lanzamiento más rápido jamás registrado, con 105.8 mph, alcanzado en 2010. Además, ha lanzado más de 3,800 envíos de 100 mph o más, consolidándose como el lanzador más rápido en la historia moderna del béisbol.
¿Cuál es el impacto de Aroldis Chapman en su equipo actual, los Boston Red Sox?
Aroldis Chapman ha sido una pieza clave en el bullpen de los Boston Red Sox, aportando experiencia y temple en momentos de máxima presión. Su habilidad para lanzar rectas por encima de las 100 mph lo convierte en un activo invaluable para el equipo, que confía en su capacidad para cerrar juegos y mantener la ventaja en el marcador.
