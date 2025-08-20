Resurrección de lujo: Aroldis Chapman domina a sus 37 años en MLB

Vídeos relacionados:

El cerrador cubano Aroldis Chapman, a sus 37 años, está firmando una de las mejores temporadas de su carrera, liderando a todos los relevistas de las Grandes Ligas con un 1.15 de efectividad (ERA) y limitando a sus rivales a un minúsculo .130 de promedio ofensivo.

De acuerdo con el criterio del periodista Francys Romero en la red social Facebook, lo que parecía un declive inevitable terminó en una resurrección deportiva para Chapman en 2025 y vistiendo las franelas de los Medias Rojas de Boston.

Como si fuera poco, el holguinero ha logrado algo inédito en su trayectoria: nueve salidas consecutivas sin permitir un solo hit, una racha que ni siquiera alcanzó en sus días más dominantes con los Cincinnati Reds entre 2011 y 2014, cuando aterrorizaba bateadores con rectas de más de 100 millas por hora.

El cubano demuestra así que todavía puede reinventarse y brillar en la élite, desafiando la edad y a quienes lo daban por acabado. Su temporada 2025 está siendo un recordatorio de que el “Misil cubano” sigue teniendo pólvora en el brazo y hambre de grandeza.

Sin dudas, Aroldis Chapman sigue la ruta hacia el Salón de la Fama de Cooperstown.

