Anisleidys Valdés, conocida en redes sociales como La Leidy y pareja del reguetonero cubano El Chacal, compartió con orgullo que se ha convertido en ciudadana estadounidense, un paso significativo en su vida como inmigrante.

“Oficialmente CIUDADANA AMERICANA. Gracias a Dios y a este gran país por abrirme sus puertas. God Bless America us”, escribió en Instagram junto a una imagen en la que aparece sosteniendo su certificado de naturalización, acompañada de una pequeña bandera de Estados Unidos y una réplica de la Estatua de la Libertad al fondo.

Anisleidys ha ganado notoriedad no solo como influencer, sino también por su trabajo en el sector inmobiliario en Estados Unidos, donde se dedica a la venta, compra y renta de propiedades. En su biografía se describe, además, como madre de dos hijos: Milán, a quien llama “rey”, y París, a quien llama “princesa”, ambos fruto de su relación con el popular cantante cubano.

Con más de 127 mil seguidores en Instagram, La Leidy ha construido una audiencia fiel que sigue de cerca su vida familiar junto a El Chacal, así como sus logros personales y profesionales.

Tras su publicación, no tardaron en llegar las felicitaciones de varios creadores de contenido e influencers cubanos, como Michelito Dando Chucho, Diliamne Jacob y otros seguidores que celebraron la noticia con entusiasmo.

La familia de El Chacal reside desde hace años en Estados Unidos, donde ha formado una sólida comunidad de seguidores y ha desarrollado nuevos proyectos, tanto musicales como personales.

