Anisleidys Valdés, conocida en redes sociales como La Leidy y pareja del reguetonero cubano El Chacal, compartió con orgullo que se ha convertido en ciudadana estadounidense, un paso significativo en su vida como inmigrante.
“Oficialmente CIUDADANA AMERICANA. Gracias a Dios y a este gran país por abrirme sus puertas. God Bless America us”, escribió en Instagram junto a una imagen en la que aparece sosteniendo su certificado de naturalización, acompañada de una pequeña bandera de Estados Unidos y una réplica de la Estatua de la Libertad al fondo.
Anisleidys ha ganado notoriedad no solo como influencer, sino también por su trabajo en el sector inmobiliario en Estados Unidos, donde se dedica a la venta, compra y renta de propiedades. En su biografía se describe, además, como madre de dos hijos: Milán, a quien llama “rey”, y París, a quien llama “princesa”, ambos fruto de su relación con el popular cantante cubano.
Con más de 127 mil seguidores en Instagram, La Leidy ha construido una audiencia fiel que sigue de cerca su vida familiar junto a El Chacal, así como sus logros personales y profesionales.
Tras su publicación, no tardaron en llegar las felicitaciones de varios creadores de contenido e influencers cubanos, como Michelito Dando Chucho, Diliamne Jacob y otros seguidores que celebraron la noticia con entusiasmo.
La familia de El Chacal reside desde hace años en Estados Unidos, donde ha formado una sólida comunidad de seguidores y ha desarrollado nuevos proyectos, tanto musicales como personales.
¡Muchas felicidades!
Preguntas frecuentes sobre la ciudadanía estadounidense y logros de El Chacal y su esposa
¿Cómo logró Anisleidys Valdés convertirse en ciudadana estadounidense?
Anisleidys Valdés, conocida como La Leidy, se convirtió en ciudadana estadounidense tras completar el proceso de naturalización. Este proceso generalmente incluye cumplir ciertos requisitos de residencia, presentar una solicitud, pasar un examen de ciudadanía y asistir a una ceremonia de juramento.
¿Cuál es el papel de Anisleidys Valdés en el sector inmobiliario en Estados Unidos?
Anisleidys Valdés trabaja en el sector inmobiliario en Estados Unidos, dedicándose a la venta, compra y renta de propiedades. Ha gestionado exitosamente adquisiciones de propiedades para su familia, incluyendo una reciente compra junto a su esposo, El Chacal.
¿Qué logros recientes han alcanzado El Chacal y su esposa en Estados Unidos?
El Chacal y su esposa La Leidy han adquirido recientemente una nueva propiedad, consolidando su patrimonio familiar en Estados Unidos. Este logro destaca su éxito como pareja y empresarios en el ámbito inmobiliario.
¿Cómo ha sido la reacción del público ante los logros de Anisleidys Valdés y El Chacal?
La reacción del público ha sido positiva, con numerosas felicitaciones de seguidores y otros influencers cubanos. Los logros de la pareja han sido vistos como un ejemplo de perseverancia y éxito entre la comunidad inmigrante cubana en Estados Unidos.
