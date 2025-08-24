Nadie acertó los números del Powerball y el bote se dispara a 750 millones

Vídeos relacionados:

El premio mayor de Powerball alcanzó los 750 millones de dólares después de que ningún jugador lograra acertar los seis números en el sorteo del sábado 23 de agosto.

Con esta cifra, el próximo sorteo, que se celebrará el lunes, se convierte en el décimo más grande en la historia del juego y el número 37 desde que el premio mayor se ganó por última vez, el 31 de mayo en California.

Los números ganadores de la última jornada fueron 11, 14, 34, 47, 51 y la bola roja 18, con un multiplicador PowerPlay de 2x.

Aunque no hubo acertante del premio mayor, la lotería informó que se entregaron millones en premios secundarios: un boleto en Dakota del Sur obtuvo 2 millones tras acertar cinco bolas blancas y duplicar la ganancia gracias a la opción Power Play; y dos boletos vendidos en Maine y Nueva York obtuvieron un millón cada uno.

Además, cinco jugadores ganaron 100,000 dólares y cinco 31 alcanzaron 50,000 dólares.

De haber un ganador el lunes, podrá elegir entre dos modalidades de cobro: un pago único de 338,6 millones de dólares antes de impuestos o una anualidad que se paga en 30 años, con un primer desembolso inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5 % cada año.

La Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL), que organiza Powerball, recordó que este sorteo ya forma parte de los grandes hitos de la lotería, que en su historia ha entregado cinco premios mayores superiores a los mil millones de dólares.

El récord absoluto corresponde al boleto ganador de 2.040 millones de dólares, vendido en Altadena, California, el 7 de noviembre de 2022.

Powerball es uno de los juegos más populares en Estados Unidos y se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Cada boleto cuesta 2 dólares y los sorteos se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (ET).

Para ganar el premio mayor, se deben acertar cinco números de las bolas blancas (del 1 al 69) y el número adicional de la bola roja (del 1 al 26).

Las probabilidades de llevarse el premio mayor son de apenas 1 en 292,2 millones, aunque existen premios menores desde 4 dólares para quienes aciertan solo algunos números.

El tiempo para reclamar un premio varía entre 90 días y un año, dependiendo de la legislación de cada estado donde se compró el boleto.

Desde su creación en 1992, Powerball no solo ha repartido premios millonarios, sino que también ha destinado parte importante de sus ingresos a causas sociales.

De acuerdo con cifras oficiales, en más de tres décadas ha generado más de 36,000 millones de dólares para programas y proyectos comunitarios.

El próximo lunes los ojos estarán puestos nuevamente en el sorteo, que podría cambiar la vida de un afortunado jugador.

Si nadie resulta ganador, el acumulado seguirá creciendo y habrá un nuevo sorteo el miércoles 27 de agosto, con la posibilidad de escalar aún más en la lista de los premios más grandes en la historia de Powerball.

Preguntas frecuentes sobre el Powerball y su reciente acumulado