Saltó a la fama siendo apenas una adolescente y, a día de hoy, su nombre sigue sonando con fuerza en el mundo de las redes sociales. Hablamos de la influencer y cantante cubana Malú Trevejo, que nació en Cuba y desde muy joven comenzó a abrirse camino en la música y las plataformas digitales. Antes de cumplir los 16 años ya acumulaba millones de reproducciones en videoclips como “Luna Llena”.

Con el tiempo, la joven se convirtió en una de las cubanas con mayor presencia en el mundo virtual. Solo en TikTok reúne casi 24 millones de seguidores, además de más de 10 millones en Instagram, cifras que la consolidan como una de las latinas más seguidas de su generación.

De padre español y madre cubana, Malú nació en la isla pero pasó buena parte de su infancia en Madrid. A los 13 años se mudó a Miami junto a su madre y allí empezó a experimentar con las redes sociales hasta convertirse en una estrella. Tras varios años en Estados Unidos, la joven decidió cambiar de rumbo y ahora está nuevamente instalada en Madrid, desde donde combina su faceta de cantante con la de influencer.

En TikTok es imparable: cada video suyo bailando se vuelve viral en cuestión de horas. Su estilo mezcla moda, sensualidad y espontaneidad. A menudo se anima con música cubana o con pasos de reparto, dejando claro que sus raíces caribeñas son parte de su identidad. “Azúcar cubana y soporten”, le escribió una fan en un comentario, una frase que refleja bien el vínculo que mantiene con sus seguidores.

Los piropos son constantes. Hay quienes la comparan con Georgina Rodríguez o con Becky G, y no faltan quienes todavía recuerdan su fugaz romance con el rapero argentino Trueno. Aunque nunca llegaron a hacerlo oficial, sí hubo indirectas cruzadas en redes que mantuvieron a sus nombres en titulares.

Lo cierto es que lejos de restarle, las polémicas parecen darle más impulso. Cada rumor o crítica se traduce en más visualizaciones, likes y notoriedad. En paralelo, sigue activa en la música: hace unos meses lanzó su videoclip “Lluvia”, que ya suma miles de reproducciones en YouTube.

Lo más leído hoy:

Orgullosa de su origen, Malú nunca olvida de dónde viene. En sus redes siempre hay guiños a Cuba, desde un baile caribeño hasta la bandera que sus fans repiten una y otra vez en los comentarios. Hoy, instalada en España y con millones de personas pendientes de cada paso, Malú Trevejo confirma que su historia está lejos de terminar. Y todo apunta a que lo mejor todavía está por llegar.

Preguntas frecuentes sobre Malú Trevejo y su impacto en redes sociales