Víctor Mesa Jr. regresa a MLB con los Marlins de Miami

Los Marlins de Miami llamaron nuevamente a las Grandes Ligas (MLB) al jardinero cubano Víctor Mesa Jr., de 23 años, informó el insider Francys Romero en sus redes sociales.

El movimiento podría concretarse este mismo domingo, dependiendo de si algún jugador es colocado en la lista de lesionados, expuso el comunicador en Facebook.

De no ser activado de inmediato, el guardabosque, hijo del expelotero Víctor Mesa, se mantendría en el taxi squad hasta que los rosters se expandan en las próximas horas en pleno apogeo de la recta final de la actual temporada.

Vale recordar que Mesa Jr. ya tuvo su primera experiencia en MLB en mayo, cuando disputó cuatro encuentros con los Marlins.

En la actual contienda de Triple-A con Jacksonville exhibía un sólido rendimiento ofensivo, con .302 de promedio al bate y 6 cuadrangulares, números que avalan su proyección dentro de la franquicia de Miami.

El regreso de Víctor Mesa Jr. a la Gran Carpa genera expectativas, no solo por su aporte inmediato al equipo, sino también por la oportunidad de consolidarse en el máximo nivel, tras años de seguimiento como uno de los talentos de la cantera cubana en Ligas Menores.

