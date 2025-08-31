Víctor Mesa Jr. regresa a MLB con los Marlins de Miami

Vídeos relacionados:
Los Marlins de Miami llamaron nuevamente a las Grandes Ligas (MLB) al jardinero cubano Víctor Mesa Jr., de 23 años, informó el insider Francys Romero en sus redes sociales.
El movimiento podría concretarse este mismo domingo, dependiendo de si algún jugador es colocado en la lista de lesionados, expuso el comunicador en Facebook.
De no ser activado de inmediato, el guardabosque, hijo del expelotero Víctor Mesa, se mantendría en el taxi squad hasta que los rosters se expandan en las próximas horas en pleno apogeo de la recta final de la actual temporada.
Vale recordar que Mesa Jr. ya tuvo su primera experiencia en MLB en mayo, cuando disputó cuatro encuentros con los Marlins.
En la actual contienda de Triple-A con Jacksonville exhibía un sólido rendimiento ofensivo, con .302 de promedio al bate y 6 cuadrangulares, números que avalan su proyección dentro de la franquicia de Miami.
El regreso de Víctor Mesa Jr. a la Gran Carpa genera expectativas, no solo por su aporte inmediato al equipo, sino también por la oportunidad de consolidarse en el máximo nivel, tras años de seguimiento como uno de los talentos de la cantera cubana en Ligas Menores.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de Víctor Mesa Jr. a las Grandes Ligas
¿Por qué los Marlins de Miami decidieron llamar nuevamente a Víctor Mesa Jr. a la MLB?
Los Marlins de Miami llamaron a Víctor Mesa Jr. debido a su sólido rendimiento en Triple-A, destacando un promedio al bate de .302 y 6 cuadrangulares. Esta decisión se basa en el potencial de Mesa Jr. para aportar al equipo en la recta final de la temporada y su proyección dentro de la franquicia.
¿Cuál ha sido el desempeño de Víctor Mesa Jr. en las Grandes Ligas hasta ahora?
Víctor Mesa Jr. debutó en las Grandes Ligas en mayo, donde jugó cuatro encuentros con los Marlins de Miami. En su debut como titular, conectó su primer hit e impulsó una carrera, mostrando destellos de su talento. Sin embargo, fue enviado de regreso a Triple-A para seguir desarrollando su juego.
¿Qué desafíos ha enfrentado Víctor Mesa Jr. en su camino hacia la MLB?
Víctor Mesa Jr. ha enfrentado desafíos culturales y deportivos desde que firmó con los Marlins en 2018. Ha trabajado arduamente para ajustarse tanto dentro como fuera del campo, lo que finalmente le permitió alcanzar el máximo nivel del béisbol profesional tras seis temporadas en ligas menores.
¿Cómo ha influido la trayectoria de su familia en la carrera de Víctor Mesa Jr.?
Víctor Mesa Jr. es hijo del reconocido ex pelotero cubano Víctor Mesa y hermano de Víctor Víctor Mesa, lo que ha marcado su camino en el béisbol. Su familia ha sido un apoyo constante en su desarrollo profesional, brindándole la motivación y el respaldo necesarios para sobresalir en el deporte. La tradición familiar también ha generado expectativas y presión para continuar con el legado en el béisbol.
