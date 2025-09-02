Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha salido al paso de las críticas tras la decisión de trasladar al actor a una residencia especializada, donde recibe atención médica permanente. El protagonista de Duro de matar, de 70 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el lenguaje, la conducta y la personalidad.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, aseguró Emma en una entrevista con Diane Sawyer. Según explicó, el traslado fue necesario para garantizar un entorno más seguro y tranquilo tanto para el actor como para su familia, especialmente para sus hijas menores, Mabel Ray y Evelyn Penn, de 13 y 11 años, fruto de su matrimonio con Willis.

La empresaria, de 47 años, ha asumido el rol de cuidadora desde que Bruce comenzó a mostrar síntomas en 2022, primero con afasia, y luego con el diagnóstico de demencia. A pesar de haber tomado esta difícil decisión, dejó claro que siguen muy presentes en su vida: “Vamos a desayunar y cenar con él todos los días. Es como una segunda casa para nosotras”.

Emma también destacó el apoyo que ha recibido de toda la familia ampliada de Bruce, incluida su exesposa Demi Moore, con quien mantiene una buena relación. Demi, junto a las tres hijas mayores del actor —Rumer, Scout y Tallulah—, ha estado involucrada en los cuidados y visitas al actor desde el principio. “Somos una familia unida en esto”, expresó Heming.

Ante los comentarios negativos en redes sociales, Emma fue contundente: “Las personas con opinión se apresuran a juzgar, pero si no han vivido esta experiencia, no tienen voz ni voto”. Además, reivindicó la importancia del papel del cuidador, a menudo invisibilizado o malinterpretado.

La historia completa de este proceso será contada en el libro The Unexpected Journey, que Emma lanzará el próximo 9 de septiembre. Allí comparte su vivencia como esposa, madre y cuidadora, y busca dar visibilidad a los retos que enfrentan muchas familias cuando un ser querido es diagnosticado con una enfermedad degenerativa.

