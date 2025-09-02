Camila Bordón, hija de Jacqueline Arenal y Mijail Mulkay, debuta en la música con "Me da la gana"

Camila Bordón, hija de los reconocidos actores cubanos Jacqueline Arenal y Mijail Mulkay, ha dado un paso firme hacia su propio camino artístico al lanzar su primer tema musical titulado "Me da la gana".

Camila anunció su debut en Instagram días antes del estreno oficial con un mensaje cargado de emoción y personalidad: “2025… mi primer lanzamiento, mis primeras gafas, mi primera cana… ¡Por seguir viviendo las primeras veces… como me dé la gana!”.

La canción ya está disponible en YouTube junto a un videoclip en el que Camila saca también a relucir su sensualidad y sus mejores dotes actorales, pues también la hemos visto seguir los pasos de sus padres en la actuación.

Lejos de pasar desapercibido, el estreno ha sido todo un acontecimiento familiar y en redes sociales. Su madre, Jacqueline Arenal, no tardó en unirse al entusiasmo y, junto a Camila, protagonizó un divertido video bailando el challenge del tema. El padrastro de Camila, lejos de quedarse al margen, asumió el papel de director artístico improvisado, corrigiendo la actitud de ambas con humor para que la interpretación estuviera "a la altura del flow".

Por su parte, Mijail Mulkay, padre de Camila, y su esposa Olga Thomas, también se sumaron al reto, dejando ver sus mejores pasos en un video que desborda ritmo, espontaneidad y cariño familiar.

"Me da la gana" es una canción pegajosa y llena de energía, en la que Camila deja claro que su propuesta musical es tan auténtica como ella misma. El tema evoca sus raíces cubanas y españolas, con un guiño a su vida actual en Colombia, donde también ha echado raíces.

Lo más leído hoy:

Con este lanzamiento, Camila Bordón no solo se estrena como cantante, sino que demuestra que lleva el arte en la sangre y que está decidida a vivir su carrera como le dé la gana.

Preguntas frecuentes sobre el debut musical de Camila Bordón