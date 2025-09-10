Revelan causas del derrumbe en edificio Surfside de Florida

Vídeos relacionados:
Expertos federales indicaron que fallas en la losa de la piscina fueron probablemente el punto de inicio del colapso del condominio Champlain Towers South, que dejó 98 fallecidos en 2021 y sigue bajo investigación.
“Nuestro trabajo reciente indica que es más probable que la falla comenzara en la losa de la piscina que en la torre”, explicó Glenn Bell, investigador asociado del National Institute of Standards and Technology (NIST), al medio Local 10 News.
Según Bell, el diseño de la losa de la piscina no cumplía con los requisitos de resistencia establecidos en los códigos de construcción y, además, el acero de refuerzo no fue colocado de acuerdo con los planos.
“En algunos lugares, el diseño proporcionaba menos de la mitad de la resistencia requerida”, detalló.
Los investigadores confirmaron al citado medio que esas dos fallas —un diseño insuficiente y el refuerzo de la losa mal ubicado— estuvieron presentes desde la finalización de la obra hace más de 40 años y fueron clave en el colapso parcial del edificio aquella madrugada del 24 de junio de 2021.
Bell precisó que además del punto de inicio, la investigación oficial también se centra en cómo se produjo el colapso progresivo que permitió que la falla en la piscina se extendiera hacia la torre.
Lo más leído hoy:
“Si esa progresión no hubiera ocurrido, el desastre no habría tenido la magnitud que vimos”, subrayó.
El equipo del NIST reconoció que la investigación ha sido compleja debido a los problemas generalizados de diseño y construcción detectados tanto en la losa de la piscina como en la torre. “Hay muchas lecciones que aprender”, añadió Bell.
Aunque la piscina se perfila como el origen del derrumbe, los expertos continúan analizando defectos estructurales en la torre.
El reporte federal detallado sobre el caso está previsto para la primavera de 2026.
Preguntas frecuentes sobre el derrumbe del edificio Surfside en Florida
¿Cuál fue la causa principal del derrumbe del edificio Champlain Towers South en Surfside?
El colapso del edificio Champlain Towers South probablemente comenzó en la losa de la piscina, según explicó Glenn Bell del National Institute of Standards and Technology (NIST). La losa no cumplía con los requisitos de resistencia y el acero de refuerzo estaba mal ubicado, fallas que estuvieron presentes desde la finalización de la obra hace más de 40 años.
¿Qué cambios ha habido en las leyes de condominios en Florida tras el derrumbe en Surfside?
En respuesta al colapso de Surfside, Florida promulgó una nueva legislación que modifica las normas de seguridad y financiamiento para condominios. La ley incluye cambios en las inspecciones estructurales y ofrece más flexibilidad financiera a las asociaciones de condominios, permitiendo pausas temporales en la obligación de financiar fondos de reserva tras una inspección estructural.
¿Cómo influye la nueva ley de condominios de Florida en la seguridad de los edificios?
La nueva ley de condominios en Florida busca equilibrar la seguridad estructural con el alivio financiero para los propietarios. Se han ajustado los plazos para completar estudios de integridad estructural y se han flexibilizado los mecanismos financieros, lo que debería permitir a las asociaciones de condominios priorizar reparaciones inmediatas y garantizar la seguridad de los edificios.
¿Qué otras fallas estructurales se investigan en el edificio Surfside tras el colapso?
Además de la losa de la piscina, los expertos continúan investigando defectos estructurales en la torre del edificio. La investigación del NIST se centra en el colapso progresivo que permitió que la falla inicial se propagara hacia la torre, aumentando la magnitud del desastre.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.