Revelan causas del derrumbe en edificio Surfside de Florida

Vídeos relacionados:

Expertos federales indicaron que fallas en la losa de la piscina fueron probablemente el punto de inicio del colapso del condominio Champlain Towers South, que dejó 98 fallecidos en 2021 y sigue bajo investigación.

“Nuestro trabajo reciente indica que es más probable que la falla comenzara en la losa de la piscina que en la torre”, explicó Glenn Bell, investigador asociado del National Institute of Standards and Technology (NIST), al medio Local 10 News.

Según Bell, el diseño de la losa de la piscina no cumplía con los requisitos de resistencia establecidos en los códigos de construcción y, además, el acero de refuerzo no fue colocado de acuerdo con los planos.

“En algunos lugares, el diseño proporcionaba menos de la mitad de la resistencia requerida”, detalló.

Los investigadores confirmaron al citado medio que esas dos fallas —un diseño insuficiente y el refuerzo de la losa mal ubicado— estuvieron presentes desde la finalización de la obra hace más de 40 años y fueron clave en el colapso parcial del edificio aquella madrugada del 24 de junio de 2021.

Bell precisó que además del punto de inicio, la investigación oficial también se centra en cómo se produjo el colapso progresivo que permitió que la falla en la piscina se extendiera hacia la torre.

Lo más leído hoy:

“Si esa progresión no hubiera ocurrido, el desastre no habría tenido la magnitud que vimos”, subrayó.

El equipo del NIST reconoció que la investigación ha sido compleja debido a los problemas generalizados de diseño y construcción detectados tanto en la losa de la piscina como en la torre. “Hay muchas lecciones que aprender”, añadió Bell.

Aunque la piscina se perfila como el origen del derrumbe, los expertos continúan analizando defectos estructurales en la torre.

El reporte federal detallado sobre el caso está previsto para la primavera de 2026.

Preguntas frecuentes sobre el derrumbe del edificio Surfside en Florida