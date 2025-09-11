Cubano Yandy Díaz firma su mejor temporada jonronera en MLB

Vídeos relacionados:

El cubano Yandy Díaz implantó este 2025 su marca personal de jonrones en una temporada de Grandes Ligas con 23, confirmando su estatus como uno de los bateadores más consistentes de la actualidad.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en Facebook, el inicialista de los Tampa Bay Rays exhibe un promedio de .292, el 11º mejor de todo el béisbol, acompañado de una línea ofensiva digna de un All-Star.

Además, se ha consolidado como un primer bate muy efectivo, capaz de embasarse con frecuencia y aportar poder al inicio de la alineación.

Díaz ratifica lo que hace tiempo es evidente: se ha convertido en uno de los mejores bateadores cubanos en la historia de MLB, combinando contacto, disciplina y fuerza. Su producción llega en un momento clave, con los Rays aún en plena pelea por avanzar a la postemporada, donde cada turno puede marcar la diferencia.

