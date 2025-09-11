Así recuerda Estados Unidos un nuevo aniversario de los atentados del 11 de septiembre

Nueva York volvió a detenerse este jueves para recordar a las casi 3,000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y a los fallecidos en el ataque al World Trade Center de 1993, en una ceremonia marcada por el peso del tiempo y el dolor intacto de las familias.

Según reportó EFE, el acto central tuvo lugar en el Memorial del 11-S, donde se leyeron los nombres de los fallecidos y se guardaron varios minutos de silencio. El lugar, que hoy es uno de los espacios más visitados por turistas en la ciudad, estuvo cerrado al público general y rodeado de fuertes medidas de seguridad.

La ceremonia comenzó a las 08:46 de la mañana, la hora exacta en que el primer avión impactó contra la torre norte de las Torres Gemelas. Mientras tanto, en parques de bomberos de toda la ciudad se realizaron homenajes a los miembros caídos aquel día, con un minuto de silencio en honor a los socorristas que corrieron hacia el peligro sin dudarlo.

El presidente Donald Trump no acudió a Nueva York, pero participó en un acto conmemorativo en el Pentágono, donde uno de los aviones secuestrados se estrelló hace 24 años. En su discurso, evocó el sacrificio de quienes perdieron la vida el 11-S:

“En su memoria hacemos una promesa solemne: siempre honraremos a nuestros grandes héroes. Defenderemos la nación que sirvieron, los valores que defendieron y la libertad por la que murieron. Construiremos más alto, lucharemos más duro y volaremos más alto. Y juntos avanzaremos como un solo pueblo, con un solo corazón, una sola fe, una sola bandera y un glorioso destino bajo Dios Todopoderoso”, expresó Trump.

También se sumó a las palabras de respeto el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó cómo el 11-S cambió para siempre a Estados Unidos y al mundo:

“Hubo una América antes y otra después del 11 de septiembre. Ese día descubrimos nuestra vulnerabilidad, pero también vimos el espíritu de unidad y valentía de un país capaz de levantarse. Recordemos las imágenes de bomberos y policías entrando a edificios a punto de colapsar, arriesgando y perdiendo sus vidas para salvar a otros. Esa memoria debe inspirarnos a estar siempre vigilantes”, dijo.

En Nueva York, donde estuvieron la gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Eric Adams y exalcaldes como Michael Bloomberg y Rudy Giuliani, el One World Trade Center y el Oculus, la estación diseñada por Santiago Calatrava, que cada 11 de septiembre proyecta un haz de luz natural como símbolo de memoria, encenderán esta noche, las ya tradicionales dos columnas de luz azul iluminarán el cielo de Manhattan, visibles desde toda la ciudad.

Además de las víctimas de aquel día, miles más han muerto en los últimos años por enfermedades vinculadas a la contaminación que dejaron los escombros de las torres. Esa herida silenciosa también forma parte de la tragedia.