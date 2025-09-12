La música y la emoción familiar se van a unir en los Premios Juventud 2025, y todo gracias a Natti Natasha. La cantante dominicana anunció que aprovechará la gala del próximo 25 de septiembre en Panamá para contarle al mundo si su segundo bebé será niño o niña… ¡y lo hará cantando!

En una charla divertida con el estilista Jomari Goyso, Natti confesó que compuso una canción exclusiva para este momento tan único: “La hice específicamente para revelar el sexo del bebé. Es un momento de felicidad, de bendición, de alegría y me siento más sexy”, contó con una gran sonrisa.

El embarazo de Natti Natasha y Raphy Pina ha sido recibido como una verdadera bendición. La pareja ya es madre y padre de Vida Isabelle, pero el camino hacia la maternidad no fue sencillo: a la artista le habían dicho en el pasado que no podría tener hijos, y contra todo pronóstico logró cumplir su sueño de convertirse en mamá. Ahora, la llegada de un segundo bebé reafirma esa idea de que, como ella misma asegura, “los milagros existen”.

La ilusión no es solo de Natti y Pina, sino de toda su familia. La pareja comparte una familia ensamblada, en la que también participan los hijos mayores del productor puertorriqueño, quienes mantienen un vínculo cercano con la cantante y con su hermanita Vida. Para todos ellos, este nuevo embarazo llega como un motivo más de unión.

Su primogénita, Vida, está feliz con la noticia y ya tiene clara su apuesta: “Ella quiere hembra, ella dice que tiene que ser una hermana”, reveló la artista entre risas.

Este 2025 también marca una nueva etapa para la familia. La pareja anunció en junio la dulce espera con un emotivo video en redes sociales, en el que confirmaron además la reprogramación de su gira internacional para 2026. “A veces los sueños se retrasan, pero nunca se cancelan”, escribieron entonces, dejando claro que la familia es ahora la prioridad.

La noche de los Premios Juventud, sin embargo, no será solo de emociones personales. Natti Natasha también subirá al escenario para rendir homenaje a la cultura panameña junto al legendario Nando Boom, interpretando el clásico Ellos Benia Dem Bow, una de las piezas que marcó la historia del género urbano.

Con esta doble participación —homenaje musical y anuncio familiar—, Natti Natasha promete regalar una velada mágica y emocionante, en la que la música y la maternidad se darán la mano en un show que sus fans no olvidarán.

¿Será niña o niño? ¡La cuenta atrás está en marcha para conocer el secreto!

