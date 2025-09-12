Rauw Alejandro expresa su deseo de cantar en Cuba y Venezuela "sin que nada ni nadie sea un impedimento"

Vídeos relacionados:

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro manifestó este jueves su deseo de presentarse en Cuba y Venezuela, dos países en dictadura donde las libertades artísticas han estado marcadas por limitaciones políticas.

En un mensaje publicado en su cuenta en X (antes Twitter), el intérprete escribió: "Ojalá un día poder cantar en Cuba y Venezuela, sin que nada, ni nadie sea un impedimento. Tanta cultura y tantas cosas bonitas que nos han dado ustedes, deseando algún día poder verlos".

El mensaje, acompañado de las banderas de ambos países y un corazón azul, ya acumula miles de me gusta y cientos de comentarios.

Muchos de sus seguidores, especialmente de ambos países, agradecieron el gesto del artista y el hecho de que reconozca la falta de libertades en Cuba y Venezuela.

“Muchas gracias hermano. Venezuela y Cuba serán libres y vas a cantar en los dos países, en libertad. Abajo el comunismo”; “Rauw que me has hecho feliz con un tweet, Venezuela te recibirá con mucho cariño, y gozaremos en banda”; “Que lindo escucharte hablar así de mi país Cuba. Nos encantaría vivir y disfrutar todo lo que vemos en tus shows por el mundo. Eso es algo que a mi edad siempre he soñado. Que lindo y que buen corazón tienes”; “Ese ojalá algún día se volverá realidad y amarás el público de estos países tan hermosos”; “Te amo Raul ojalá un día puedas cantar allá son países hermosos iguales que Puerto Rico, te amamos tanto ojalá puedas cumplirles a tus fans que vayas a Venezuela y Cuba algún día”, comentaron algunos.

