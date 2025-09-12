Rauw Alejandro expresa su deseo de cantar en Cuba y Venezuela "sin que nada ni nadie sea un impedimento"

Vídeos relacionados:
El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro manifestó este jueves su deseo de presentarse en Cuba y Venezuela, dos países en dictadura donde las libertades artísticas han estado marcadas por limitaciones políticas.
En un mensaje publicado en su cuenta en X (antes Twitter), el intérprete escribió: "Ojalá un día poder cantar en Cuba y Venezuela, sin que nada, ni nadie sea un impedimento. Tanta cultura y tantas cosas bonitas que nos han dado ustedes, deseando algún día poder verlos".
El mensaje, acompañado de las banderas de ambos países y un corazón azul, ya acumula miles de me gusta y cientos de comentarios.
Muchos de sus seguidores, especialmente de ambos países, agradecieron el gesto del artista y el hecho de que reconozca la falta de libertades en Cuba y Venezuela.
“Muchas gracias hermano. Venezuela y Cuba serán libres y vas a cantar en los dos países, en libertad. Abajo el comunismo”; “Rauw que me has hecho feliz con un tweet, Venezuela te recibirá con mucho cariño, y gozaremos en banda”; “Que lindo escucharte hablar así de mi país Cuba. Nos encantaría vivir y disfrutar todo lo que vemos en tus shows por el mundo. Eso es algo que a mi edad siempre he soñado. Que lindo y que buen corazón tienes”; “Ese ojalá algún día se volverá realidad y amarás el público de estos países tan hermosos”; “Te amo Raul ojalá un día puedas cantar allá son países hermosos iguales que Puerto Rico, te amamos tanto ojalá puedas cumplirles a tus fans que vayas a Venezuela y Cuba algún día”, comentaron algunos.
Preguntas frecuentes sobre Rauw Alejandro y su deseo de cantar en Cuba y Venezuela
¿Cuál es el deseo de Rauw Alejandro respecto a Cuba y Venezuela?
Rauw Alejandro expresó su deseo de cantar en Cuba y Venezuela sin impedimentos políticos. En sus redes sociales, manifestó su anhelo de poder presentarse en estos países reconociendo las limitaciones actuales debido a las dictaduras que afectan la libertad artística.
¿Cómo reaccionaron los seguidores de Rauw Alejandro a su mensaje?
Los seguidores de Rauw Alejandro, especialmente de Cuba y Venezuela, agradecieron el gesto del cantante y su reconocimiento de la falta de libertades en ambos países. Muchos expresaron su esperanza de que algún día puedan disfrutar de sus conciertos en un contexto de libertad.
¿Qué otros artistas han mostrado apoyo a Cuba en situaciones similares?
Alejandro Sanz es otro artista que ha expresado su apoyo al pueblo cubano, mostrando solidaridad con quienes luchan por el cambio y la justicia en la isla. Ha utilizado su plataforma para respaldar causas sociales en Cuba, especialmente en momentos de protestas y crisis.
