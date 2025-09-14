Jesaaelys Ayala, hija del reguetonero Daddy Yankee, encendió las redes al confesar en un video que eliminó completamente el azúcar de su alimentación, incluyendo incluso las frutas. Su video, que pretendía compartir parte de su proceso de transformación física, generó una lluvia de críticas en TikTok y otras plataformas.
"Dejé el azúcar por completo. Nada de frutas tampoco", dijo la influencer. Pero lo que quizás no esperaba era que ese pequeño detalle —el de las frutas— desatara la tormenta. Miles de personas cuestionaron su enfoque, señalando que no es lo mismo el azúcar procesado que la fructosa natural de una fruta, que además viene cargada de vitaminas, fibra y antioxidantes.
"Todo bien hasta que te metiste con mis frutas", le escribió una usuaria. “¿Frutas no, pero sí papas fritas?”, se burló otra. Y como era de esperarse, muchas personas comenzaron a preguntarse si su pérdida de peso se debía realmente a la dieta… o a alguna ayuda extra.
Fue entonces cuando Jesaaelys salió al paso y aclaró lo que muchos ya sospechaban: sí se está inyectando Mounjaro, un medicamento que ayuda a bajar de peso, pero no es el popular Ozempic, como muchos asumían.
“Número uno, no me he puesto Ozempic. Me he puesto Mounjaro. Número dos, lo he dicho en mis vlogs, en mis en vivos y no tengo problema en decirlo”, aseguró en otro video, dejando claro además que sin una buena alimentación, ningún medicamento funciona por arte de magia.
Aunque explicó que su decisión es personal y parte de un proceso de solo tres meses, muchas personas —incluidos nutricionistas— siguen preocupadas por el tipo de mensaje que este tipo de declaraciones puede enviar, especialmente a jóvenes que podrían imitar este estilo de vida sin orientación médica.
Lo más leído hoy:
Jesaaelys insiste en que no está aconsejando a nadie ni diciendo que su método sea el único válido. “Esto es lo que yo estoy haciendo, por tres meses, no toda la vida”, zanjó.
¿Qué son el Ozempic y el Mounjaro?
Ozempic y Mounjaro son medicamentos originalmente diseñados para tratar la diabetes tipo 2, pero en los últimos años se han popularizado por sus efectos en la pérdida de peso.
Ozempic (semaglutida): pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas del receptor GLP-1, que ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre y aumentan la sensación de saciedad, lo que puede reducir el apetito y facilitar la pérdida de peso.
Mounjaro (tirzepatida): es un medicamento más reciente que actúa sobre dos receptores diferentes (GLP-1 y GIP), lo que le permite tener un efecto más potente en la regulación del apetito, la glucosa y el metabolismo.
Ambos fármacos se administran mediante inyecciones semanales, y deben ser recetados por un profesional de la salud. Aunque han demostrado ser efectivos, no sustituyen una dieta equilibrada ni el ejercicio físico, y pueden presentar efectos secundarios, por lo que su uso debe estar supervisado por un médico.
Preguntas frecuentes sobre la dieta de Jesaaelys Ayala y el uso de Mounjaro
¿Por qué Jesaaelys Ayala eliminó las frutas de su dieta?
Jesaaelys Ayala eliminó el azúcar, incluidas las frutas, de su dieta como parte de un proceso de transformación física. Según ella, su obsesión con los dulces se estaba saliendo de control y afectando su salud a largo plazo. Sin embargo, su decisión ha desatado críticas, ya que las frutas son una fuente natural de vitaminas, fibra y antioxidantes.
¿Qué es el medicamento Mounjaro que usa Jesaaelys?
Mounjaro es un medicamento utilizado originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Actúa sobre dos receptores, GLP-1 y GIP, lo que le permite regular el apetito, la glucosa y el metabolismo. Jesaaelys aclaró que lo está usando para ayudar en su proceso de pérdida de peso, pero subrayó que debe ser acompañado de una buena alimentación y supervisión médica.
¿Cuáles son las críticas hacia la dieta de Jesaaelys Ayala?
Las críticas hacia la dieta de Jesaaelys se centran en la eliminación total de frutas, lo cual es cuestionado por nutricionistas y usuarios, ya que las frutas aportan nutrientes esenciales que no deberían ser excluidos de una dieta equilibrada. Además, preocupa el mensaje que este tipo de declaraciones puede enviar a jóvenes que podrían querer imitar su estilo de vida sin orientación médica adecuada.
¿Cuál es el enfoque de Jesaaelys en su transformación personal?
Jesaaelys está enfocada en su bienestar físico y emocional, lo que incluye una alimentación equilibrada, actividad física y espiritualidad. A pesar de las críticas, ella insiste en que su método es personal y recalca la importancia de discutir cualquier dieta con un nutricionista.
¿Cómo ha sido la respuesta en redes sociales a la dieta de Jesaaelys?
La respuesta en redes ha sido mixta, con críticas por la eliminación de frutas y especulaciones sobre el uso de medicamentos para perder peso. Jesaaelys ha sido transparente sobre su uso de Mounjaro, pero ha insistido en que su enfoque es personal y no pretende ser una recomendación para otros.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.