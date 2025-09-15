Cuba consigue su primera victoria en el Mundial de Voleibol tras barrer a Colombia

Vídeos relacionados:

La selección masculina de Cuba logró este lunes su primera victoria en el Campeonato Mundial de Voleibol 2025, al derrotar en sets corridos a Colombia en el grupo D del torneo, con sede en el Coliseo Arena Smart de Manila, Filipinas.

De acuerdo con el sitio JIT, el triunfo llegó con parciales de 25-22, 25-21 y 25-20, en un choque donde los cubanos dominaron en ataque (43-31) y bloqueo (7-6), empataron en servicio (3-3) y apenas cedieron un error más que sus rivales (23-22), según el reporte oficial del certamen.

Rendimiento individual

El más destacado por Cuba fue Osniel Mergarejo, que aportó 14 puntos en su inclusión como titular en lugar de Miguel Ángel López. También contribuyeron José Massó (12), Marlon Yant (11), Javier Concepción (7) y el veterano Roberlandy Simón (7).

El máximo anotador del duelo, sin embargo, fue el joven colombiano Miguel Ángel Martínez “Amaranto”, de 202 centímetros, que cerró con 18 unidades y fue el único de su equipo en alcanzar doble dígito.

Balance del grupo D

Con este éxito, Cuba dejó su récord en 1-1, tras la sorpresiva derrota inicial frente a Portugal (1-3). El próximo compromiso será este miércoles contra Estados Unidos, que marcha invicto tras barrer a Colombia y que se medirá a los lusos en un duelo clave.

La edición 2025 es la primera con 32 equipos participantes, distribuidos en ocho grupos. Cuba comparte el D junto a Portugal, Estados Unidos y Colombia.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la victoria de Cuba en el Mundial de Voleibol 2025