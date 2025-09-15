Cuba consigue su primera victoria en el Mundial de Voleibol tras barrer a Colombia

Vídeos relacionados:
La selección masculina de Cuba logró este lunes su primera victoria en el Campeonato Mundial de Voleibol 2025, al derrotar en sets corridos a Colombia en el grupo D del torneo, con sede en el Coliseo Arena Smart de Manila, Filipinas.
De acuerdo con el sitio JIT, el triunfo llegó con parciales de 25-22, 25-21 y 25-20, en un choque donde los cubanos dominaron en ataque (43-31) y bloqueo (7-6), empataron en servicio (3-3) y apenas cedieron un error más que sus rivales (23-22), según el reporte oficial del certamen.
Rendimiento individual
El más destacado por Cuba fue Osniel Mergarejo, que aportó 14 puntos en su inclusión como titular en lugar de Miguel Ángel López. También contribuyeron José Massó (12), Marlon Yant (11), Javier Concepción (7) y el veterano Roberlandy Simón (7).
El máximo anotador del duelo, sin embargo, fue el joven colombiano Miguel Ángel Martínez “Amaranto”, de 202 centímetros, que cerró con 18 unidades y fue el único de su equipo en alcanzar doble dígito.
Balance del grupo D
Con este éxito, Cuba dejó su récord en 1-1, tras la sorpresiva derrota inicial frente a Portugal (1-3). El próximo compromiso será este miércoles contra Estados Unidos, que marcha invicto tras barrer a Colombia y que se medirá a los lusos en un duelo clave.
La edición 2025 es la primera con 32 equipos participantes, distribuidos en ocho grupos. Cuba comparte el D junto a Portugal, Estados Unidos y Colombia.
Preguntas frecuentes sobre la victoria de Cuba en el Mundial de Voleibol 2025
¿Cómo logró Cuba su primera victoria en el Mundial de Voleibol 2025?
Cuba obtuvo su primera victoria en el Mundial de Voleibol 2025 al derrotar a Colombia en sets corridos con parciales de 25-22, 25-21 y 25-20. El equipo cubano mostró superioridad en ataque y bloqueo, asegurando así su triunfo.
¿Quiénes fueron los jugadores más destacados de Cuba en el partido contra Colombia?
En la victoria contra Colombia, Osniel Mergarejo fue el jugador más destacado de Cuba, aportando 14 puntos. Otros jugadores importantes fueron José Massó con 12 puntos, Marlon Yant con 11 puntos, y los veteranos Javier Concepción y Roberlandy Simón, cada uno con 7 puntos.
¿Cuál es el próximo desafío de Cuba en el Mundial de Voleibol 2025?
El próximo desafío de Cuba será enfrentarse a Estados Unidos, un equipo que marcha invicto tras vencer a Colombia. Este encuentro será crucial para las aspiraciones de Cuba en el torneo.
¿Cómo ha sido el desempeño de Cuba en torneos recientes de voleibol?
Cuba ha tenido un desempeño notable en torneos recientes. En la Liga de Naciones 2025, Cuba logró un avance histórico a la final tras derrotar a equipos como Polonia y gracias a la combinación de resultados favorables. Marlon Yant ha sido una figura clave en estos logros, liderando el ataque cubano.
