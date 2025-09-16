¡Boda en la farándula cubana! Así fue la romántica propuesta de Ángel a Gloria Stephany: anillo, velas y beso frente al mar

El cantante cubano Ángel Jesús Rodríguez, conocido por haber formado parte de la agrupación Los Ángeles, sorprendió a su pareja, la cubana Gloria Stephany, con un romántico anillo de compromiso durante la celebración de su aniversario.

En un restaurante frente al mar, el artista se arrodilló para entregar el anillo a la joven, acompañado de un globo en forma de sortija, y el gesto culminó con un emotivo beso entre ambos.

“2019-2025 ¿Ya no me había pedido matrimonio? ¡Sí! Hace años así fue. Ese anillo lo vi hace unas semanas y le dije que lo quería. Me dijo que no… Y ayer sorpresa: me lo dio y de la manera más linda. Qué lindo es sentir que, con los años, el hombre que elegiste te siga conquistando como el primer día. Te amo, papito. ¡Feliz aniversario!”, escribió Gloria en el post que compartió en su cuenta de Instagram, junto a las fotos del momento.

La celebración no terminó ahí. Al llegar a casa, la cubana encontró otra sorpresa preparada por el cantante: un ambiente íntimo decorado con velas, pétalos de rosa y globos, que convirtió la noche en una velada aún más especial.

Ángel Jesús y Gloria Stephany mantienen una relación desde 2019, y este gesto reafirma el vínculo que han cultivado durante más de cinco años juntos.

