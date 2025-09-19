Gobierno informa sobre evolución de pasajeros intoxicados en tren Bayamo-La Habana

Vídeos relacionados:

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó en Facebook que en las últimas horas fueron atendidos decenas de pasajeros del tren No. 18 Bayamo-La Habana tras sufrir una intoxicación alimentaria.

El brote derivó en vómitos y deshidratación, obligando a detener la marcha de la locomotora en el poblado de Jicotea, municipio Ranchuelo (Villa Clara), para atender de urgencia a los afectados.

Según el parte oficial, 653 pasajeros fueron pesquisados y 25 trasladados a hospitales: 20 adultos y cinco niños.

Los pequeños fueron ingresados en el hospital pediátrico José Luis Miranda de Santa Clara, mientras que los adultos fueron llevados al hospital provincial Arnaldo Milián Castro.

Entre la tripulación también hubo tres intoxicados.

Aunque no se reportaron casos graves, el hecho muestra el grado de vulnerabilidad al que están expuestos los viajeros.

El tren transportaba 38 menores, de los cuales, cinco resultaron enfermos.

También viajaban 485 adultos mayores, de los cuales, 21 se intoxicaron. Había una embarazada, que no resultó afectada, y 159 mayores de 60 años que tampoco presentaron síntomas.

De los 45 tripulantes, tres se intoxicaron.

El ministro aseguró que la "situación se encuentra estabilizada" gracias a la respuesta de las instituciones médicas y la presencia de dirigentes del Partido y del Gobierno, junto a representantes de la empresa Ferrocarriles de Cuba.

Un viaje marcado por la incertidumbre, la desatención y el peligro

Lo que comenzó como un viaje ordinario hacia la capital terminó en un episodio de alarma sanitaria que dejó al descubierto el deterioro del sistema ferroviario y la negligencia de las instituciones responsables.

No obstante, la explicación oficial elude el origen del brote, pese a que medios independientes y usuarios en redes sociales responsabilizan directamente a una merienda contaminada vendida a bordo por la empresa estatal ferroviaria.

De acuerdo con la página de Facebook La Tijera, los primeros síntomas comenzaron a manifestarse alrededor de las 11:00 am del día siguiente a la salida del tren, agravándose conforme avanzaba el trayecto.

Los testimonios describen escenas de angustia y falta de respuesta inmediata por parte de la Empresa Viajero, que, según denuncias, no ofreció soluciones para los pasajeros varados ni para trasladar a los enfermos en ómnibus hacia La Habana.

Un usuario resumió la indignación de muchos al preguntar: "¿Acaso estaban esperando que cayeran de debilidad?".

Finalmente, se dispusieron ómnibus para trasladar a algunos pasajeros una vez dados de alta, mientras el tren continuó su trayecto y llegó a Matanzas a las 8:30 pm, escoltado por autoridades locales y personal de higiene y epidemiología.

El episodio se suma a una cadena de fallos que exponen el colapso de la infraestructura y de los servicios controlados por el Estado.

El transporte ferroviario, históricamente un pilar de la movilidad nacional, se ha convertido en un riesgo para la salud y la seguridad de los cubanos, incapaz de garantizar condiciones mínimas de higiene ni atención adecuada ante emergencias.

Mientras el gobierno insiste en hablar de "rápida respuesta", la realidad es que un viaje en tren por Cuba se ha convertido en una travesía marcada por la incertidumbre, la desidia oficial y el riesgo sanitario.

Preguntas frecuentes sobre el incidente de intoxicación en el tren Bayamo-La Habana