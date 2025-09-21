Cuba cierra el Mundial de Luchas con solo una medalla de bronce

Vídeos relacionados:
El grequista Luis Orta, campeón olímpico en Tokio 2020 y monarca mundial en 2023, no pudo avanzar al repechaje y selló con derrota la participación cubana en el Campeonato Mundial de Luchas de Zagreb 2025, donde la isla se despide con un saldo mínimo de apenas una medalla de bronce.
Orta, de los 67 kg, abrió con victorias claras frente al ucraniano Maksym Liu (10-0) y al turco Murat Firat (2-1), pero en cuartos de final cedió 2-4 contra el ruso Daniial Agaev, que compite bajo bandera neutral.
Como Agaev fue eliminado después por el iraní Saeid Gholi Esmaeil, actual campeón olímpico en París 2024, el cubano quedó sin opción de repesca, de acuerdo con JIT.
Un balance muy por debajo
Cuba llevó a siete gladiadores a la cita croata y solo la librista Milaimis Marín (76 kg), bronce olímpico en París, consiguió subir al podio con otra medalla de bronce.
El resultado queda muy lejos de lo conseguido en Belgrado 2023, cuando la delegación cubana firmó dos títulos mundiales y un bronce, con Orta y Gabriel Rosillo como campeones y Óscar Pino en tercer lugar.
Retroceso de una potencia histórica
El cierre en Zagreb refleja un duro retroceso para la lucha cubana, uno de los deportes que por décadas garantizó medallas olímpicas y mundiales. El contraste con ediciones previas confirma la crisis de resultados, marcada por la falta de relevo, el éxodo de talentos y las dificultades estructurales del deporte en la Isla.
Lo más leído hoy:
Preguntas Frecuentes sobre el Desempeño de Cuba en el Mundial de Luchas 2025
¿Cuántas medallas ganó Cuba en el Mundial de Luchas de Zagreb 2025?
Cuba ganó solo una medalla de bronce en el Mundial de Luchas de Zagreb 2025. Esta fue obtenida por la librista Milaimis Marín en la categoría de 76 kg.
¿Qué resultados obtuvo Luis Orta en el Mundial de Luchas 2025?
Luis Orta, campeón olímpico en Tokio 2020, no logró avanzar al repechaje en el Mundial de Luchas 2025, quedando fuera de la competición tras perder en cuartos de final contra el ruso Daniial Agaev.
¿Cuál es la situación actual del deporte de lucha en Cuba?
El deporte de lucha en Cuba atraviesa una crisis de resultados, reflejada en el Mundial de Luchas de Zagreb, donde la isla solo obtuvo una medalla de bronce. Esta crisis es consecuencia de la falta de relevo generacional, el éxodo de talentos y las dificultades estructurales del deporte en la isla.
¿Cómo se compara el rendimiento de Cuba en el Mundial de Luchas 2025 con ediciones anteriores?
En el Mundial de Luchas 2025, Cuba tuvo un rendimiento significativamente inferior al de ediciones anteriores, como el Mundial de Belgrado 2023, donde obtuvo dos títulos mundiales y un bronce. Este descenso en el rendimiento refleja la crisis actual del deporte cubano.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.