Cuba cierra el Mundial de Luchas con solo una medalla de bronce

Vídeos relacionados:

El grequista Luis Orta, campeón olímpico en Tokio 2020 y monarca mundial en 2023, no pudo avanzar al repechaje y selló con derrota la participación cubana en el Campeonato Mundial de Luchas de Zagreb 2025, donde la isla se despide con un saldo mínimo de apenas una medalla de bronce.

Orta, de los 67 kg, abrió con victorias claras frente al ucraniano Maksym Liu (10-0) y al turco Murat Firat (2-1), pero en cuartos de final cedió 2-4 contra el ruso Daniial Agaev, que compite bajo bandera neutral.

Como Agaev fue eliminado después por el iraní Saeid Gholi Esmaeil, actual campeón olímpico en París 2024, el cubano quedó sin opción de repesca, de acuerdo con JIT.

Un balance muy por debajo

Cuba llevó a siete gladiadores a la cita croata y solo la librista Milaimis Marín (76 kg), bronce olímpico en París, consiguió subir al podio con otra medalla de bronce.

El resultado queda muy lejos de lo conseguido en Belgrado 2023, cuando la delegación cubana firmó dos títulos mundiales y un bronce, con Orta y Gabriel Rosillo como campeones y Óscar Pino en tercer lugar.

Retroceso de una potencia histórica

El cierre en Zagreb refleja un duro retroceso para la lucha cubana, uno de los deportes que por décadas garantizó medallas olímpicas y mundiales. El contraste con ediciones previas confirma la crisis de resultados, marcada por la falta de relevo, el éxodo de talentos y las dificultades estructurales del deporte en la Isla.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre el Desempeño de Cuba en el Mundial de Luchas 2025