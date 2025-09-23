El Yonki sorprende a todos con este precioso momento con su esposa en pleno concierto

El Yonki y su esposa Ani Dieppa

El reguetonero cubano Alejandro Santoya, conocido artísticamente como El Yonki, protagonizó un emotivo momento junto a su esposa Ani Dieppa durante un reciente concierto en Miami.

En medio del show, el cantante invitó a su pareja a subir al escenario y, frente al público, le dedicó su tema “Vivirla lindo”. Entre risas, abrazos y besos, ambos compartieron un instante cargado de complicidad que arrancó aplausos y gritos de alegría de los asistentes.

En varios videos que circulan en redes sociales, se puede ver a El Yonki cantando mientras abraza a su esposa, con quien contrajo matrimonio a inicios de agosto en una ceremonia celebrada en Miami. CiberCuba reportó en su momento los detalles de la boda.

El Yonki, quien ha mantenido su estilo irreverente y llamativo en la escena musical urbana, mostró en esta ocasión su faceta más romántica y familiar, confirmando la estabilidad y felicidad de su relación con Dieppa.

