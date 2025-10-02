Arrestan a un hombre en Hialeah tras robar aves muy especiales del techo de una vivienda

Momento en que el ladrón fue captado por un video de seguridad (i) y Lázaro Díaz, el hombre arrestado por el robo

La policía de Hialeah arrestó a Lázaro Díaz, un hombre de 54 años y sin hogar, tras acusarlo de escalar el techo de una vivienda para robar numerosas palomas mensajeras ganadoras de concursos.

El insólito robo, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió en plena madrugada y expuso una práctica delictiva tan poco común como costosa.

El 22 de septiembre, poco antes de las 3:00 a.m., las cámaras de vigilancia de una casa ubicada en la cuadra 600 de West 15th Street, en Hialeah, captaron a un hombre subiendo al techo de la propiedad y sustrayendo varias palomas, que metía en una bolsa.

Otras aves, fuera del campo visual de la cámara, también fueron extraídas y colocadas en una jaula adicional, según detalla el informe policial, citado por la prensa local.

Gracias a los tatuajes visibles en las imágenes, las autoridades lograron identificar al sospechoso como Lázaro Díaz, quien ya era conocido por los oficiales del área.

La policía lo localizó pocos días después merodeando por la zona de East Eighth Avenue y 26th Street, cerca de las 2:00 a.m., y procedió con su arresto.

Palomas de alto valor y un crimen especializado

Las aves robadas no eran simples palomas urbanas, pertenecían a una colección de palomas mensajeras entrenadas y ganadoras de concursos, lo que les confiere un alto valor económico y simbólico.

En el mundo de los criadores, estas aves representan años de crianza, entrenamiento y participación en competiciones especializadas, donde se evalúan cualidades como velocidad, orientación y retorno.

Aunque las autoridades no especificaron cuántas palomas fueron robadas ni su destino final, el hecho de que fueran colocadas en una bolsa y en una jaula separada deja abierta la posibilidad de que se pretendiera venderlas o utilizarlas de forma clandestina.

Tras su detención, Lázaro Díaz se negó a declarar ante los detectives e invocó sus derechos.

Fue formalmente acusado por robo de una vivienda ocupada y hurto mayor en segundo grado, cargos que conllevan penas severas bajo la ley de Florida.

Ficha policial del acusado: Miami-Dade.gov

Un juez fijó una fianza de 8,000 dólares para Lázar Díaz quien fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanece detenido.

El incidente ha generado inquietud entre los criadores de palomas del sur de la Florida, una comunidad pequeña pero apasionada.

Las palomas mensajeras -algunas capaces de recorrer cientos de kilómetros- no solo tienen un alto valor económico, sino que constituyen el centro de una afición transmitida entre generaciones.

El robo fue interpretado como algo más que un acto delictivo aislado: un ataque al esfuerzo y la dedicación de criadores que invierten años en el entrenamiento de sus aves.

Muchos de ellos temen que se trate de un precedente peligroso en un entorno donde la seguridad de sus palomares no suele estar en el radar de las autoridades.