Alto al fuego en Gaza: Israel inicia el repliegue militar

El acuerdo de alto al fuego y la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza entraron en vigor este viernes con el repliegue de las fuerzas israelíes de varias ciudades gazatíes.

“El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)”, confirmó el Ejército israelí, marcando el inicio de un periodo de 72 horas durante el cual se espera la liberación de los 48 rehenes israelíes que aún permanecen en manos de milicias palestinas.

Tras el inicio del cese de hostilidades, las tropas comenzaron a replegarse hacia la llamada «línea amarilla» dentro de la Franja de Gaza, nombre derivado del color en el mapa difundido por la Casa Blanca al anunciar el acuerdo.

Testigos presenciales y reporteros de EFE observaron a decenas de gazatíes desplazándose hacia el norte, en dirección a la ciudad de Gaza, a través de la carretera costera de Al Rashid.

El Ejército también abandonó el puesto de control militar establecido en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital gazatí.

Israel retiene el control de más de la mitad del enclave

El alto el fuego implica un repliegue parcial. El Ejército israelí sigue ocupando aproximadamente el 53 % del territorio de Gaza, una reducción desde el control anterior que superaba el 80 % del enclave palestino.

El portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, informó que la circulación de sur a norte en Gaza está permitida a través de las vías de Al Rashid y Salah al Din. Advirtió que hay zonas que siguen siendo peligrosas con presencia de fuerzas israelíes.

Entre las áreas con mayor riesgo se encuentran las localidades norteñas de Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya, además del acceso al mar Mediterráneo.

Asimismo, se considera extremadamente peligroso aproximarse al cruce fronterizo de Rafah, al Corredor de Filadelfia y a las zonas donde aún hay concentraciones militares en la región de Jan Yunis.

Advertencias de las autoridades gazatíes

La Defensa Civil de Gaza instó a la población a no regresar a las zonas recientemente evacuadas por las tropas israelíes, en especial las áreas fronterizas de la ciudad de Gaza, hasta que las autoridades confirmen oficialmente su seguridad.

“Incumplir esta advertencia pone en riesgo su vida. Instamos a todos a cumplirla por su seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”, señalaron en un comunicado los servicios de rescate.

El cese al fuego y la retirada parcial se enmarcan en una iniciativa más amplia impulsada por la administración Trump, que busca reducir la intensidad del conflicto y avanzar hacia una solución política en la región.

