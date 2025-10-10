Alto al fuego en Gaza: Israel inicia el repliegue militar

Vídeos relacionados:
El acuerdo de alto al fuego y la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza entraron en vigor este viernes con el repliegue de las fuerzas israelíes de varias ciudades gazatíes.
“El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)”, confirmó el Ejército israelí, marcando el inicio de un periodo de 72 horas durante el cual se espera la liberación de los 48 rehenes israelíes que aún permanecen en manos de milicias palestinas.
Tras el inicio del cese de hostilidades, las tropas comenzaron a replegarse hacia la llamada «línea amarilla» dentro de la Franja de Gaza, nombre derivado del color en el mapa difundido por la Casa Blanca al anunciar el acuerdo.
Testigos presenciales y reporteros de EFE observaron a decenas de gazatíes desplazándose hacia el norte, en dirección a la ciudad de Gaza, a través de la carretera costera de Al Rashid.
El Ejército también abandonó el puesto de control militar establecido en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital gazatí.
Israel retiene el control de más de la mitad del enclave
El alto el fuego implica un repliegue parcial. El Ejército israelí sigue ocupando aproximadamente el 53 % del territorio de Gaza, una reducción desde el control anterior que superaba el 80 % del enclave palestino.
Lo más leído hoy:
El portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, informó que la circulación de sur a norte en Gaza está permitida a través de las vías de Al Rashid y Salah al Din. Advirtió que hay zonas que siguen siendo peligrosas con presencia de fuerzas israelíes.
Entre las áreas con mayor riesgo se encuentran las localidades norteñas de Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya, además del acceso al mar Mediterráneo.
Asimismo, se considera extremadamente peligroso aproximarse al cruce fronterizo de Rafah, al Corredor de Filadelfia y a las zonas donde aún hay concentraciones militares en la región de Jan Yunis.
Advertencias de las autoridades gazatíes
La Defensa Civil de Gaza instó a la población a no regresar a las zonas recientemente evacuadas por las tropas israelíes, en especial las áreas fronterizas de la ciudad de Gaza, hasta que las autoridades confirmen oficialmente su seguridad.
“Incumplir esta advertencia pone en riesgo su vida. Instamos a todos a cumplirla por su seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”, señalaron en un comunicado los servicios de rescate.
El cese al fuego y la retirada parcial se enmarcan en una iniciativa más amplia impulsada por la administración Trump, que busca reducir la intensidad del conflicto y avanzar hacia una solución política en la región.
Preguntas frecuentes sobre el alto al fuego en Gaza y el plan de paz de Trump
¿En qué consiste el acuerdo de alto al fuego en Gaza?
El acuerdo de alto al fuego en Gaza implica un cese temporal de las hostilidades entre Israel y Hamás. Este acuerdo, parte de un plan más amplio impulsado por el presidente Donald Trump, busca reducir la intensidad del conflicto, liberar rehenes y comenzar un proceso hacia una solución política en la región. Durante las primeras 72 horas, se espera la liberación de 48 rehenes israelíes y el repliegue parcial de las fuerzas israelíes.
¿Cuál es el papel de Donald Trump en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás?
Donald Trump ha desempeñado un papel crucial en las negociaciones del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Su administración ha mediado intensamente para alcanzar un cese al fuego y la liberación de rehenes. El plan de Trump incluye medidas políticas, humanitarias y de seguridad para reconstruir Gaza y avanzar hacia una paz duradera en la región.
¿Qué implica el repliegue militar de Israel en Gaza?
El repliegue militar de Israel en Gaza es parcial y estratégico. Actualmente, Israel ha reducido su control del territorio de Gaza del 80 % al 53 %. A pesar de este repliegue, algunas áreas siguen bajo ocupación y se consideran peligrosas, con presencia de fuerzas israelíes y restricciones de movimiento. La retirada busca facilitar el acuerdo de paz y permitir la entrada de ayuda humanitaria.
¿Qué riesgos persisten en la región a pesar del alto al fuego?
A pesar del alto al fuego, persisten riesgos significativos en la región. Zonas como Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya siguen siendo peligrosas debido a la presencia militar israelí. Además, el cruce fronterizo de Rafah y otras áreas cercanas aún no son seguras. Las autoridades gazatíes han advertido a la población que no regrese a las zonas evacuadas hasta que se confirme oficialmente su seguridad.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.