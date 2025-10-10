Cubano conquista las audiciones a ciegas de La Voz España cantando "Chan Chan"

El cubano Andrés James, de 30 años, hizo vibrar el escenario de La Voz España 2025 al presentarse con su guitarra y versionar a ritmo sabroso el clásico “Chan Chan” de Compay Segundo, logrando que uno de los coaches girara su silla durante las audiciones a ciegas.

Nacido en Cuba y radicado actualmente en Madrid, Andrés no solo canta, también baila con una energía contagiosa que se siente tan auténtica como su acento caribeño.

“Yo aprendí a bailar salsa desde que estoy en la barriga de mi madre”, aseguró ante las cámaras, y dejó claro que su talento va más allá de la música: es pura pasión en movimiento.

Su actuación fue una verdadera fiesta. Malú reconoció enseguida que se trataba de un cubano, incluso antes de ver su rostro. Fue el cantante Sebastián Yatra quien terminó pulsando el botón para sumarlo a su equipo, pero no sin antes regalar un momento inolvidable.

Mientras cantaba su éxito “Tacones rojos”, Andrés respondió con unos pasillos cargados de “sabrosura cubana”, arrancando aplausos y sonrisas del público y los jueces.

Detrás del brillo en el escenario hay una historia de lucha. Tras finalizar sus estudios en Cuba, Andrés emigró a España, donde comenzó tocando en las calles para ganarse la vida. Esa etapa, lejos de ser un obstáculo, fue una escuela de vida que lo formó como artista y hoy enseña salsa.

Su actuación fue también un homenaje a su madre, fallecida hace un año. Desde Cuba veían juntos el programa y ella siempre lo animaba a perseguir sus sueños y un día subir a ese escenario.

Y así fue: su sueño se hizo realidad, con guitarra, voz, baile… y el recuerdo de mamá en el corazón.

