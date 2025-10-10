Cubano conquista las audiciones a ciegas de La Voz España cantando "Chan Chan"

El cubano Andrés James, de 30 años, hizo vibrar el escenario de La Voz España 2025 al presentarse con su guitarra y versionar a ritmo sabroso el clásico “Chan Chan” de Compay Segundo, logrando que uno de los coaches girara su silla durante las audiciones a ciegas.
Nacido en Cuba y radicado actualmente en Madrid, Andrés no solo canta, también baila con una energía contagiosa que se siente tan auténtica como su acento caribeño.
“Yo aprendí a bailar salsa desde que estoy en la barriga de mi madre”, aseguró ante las cámaras, y dejó claro que su talento va más allá de la música: es pura pasión en movimiento.
Su actuación fue una verdadera fiesta. Malú reconoció enseguida que se trataba de un cubano, incluso antes de ver su rostro. Fue el cantante Sebastián Yatra quien terminó pulsando el botón para sumarlo a su equipo, pero no sin antes regalar un momento inolvidable.
Mientras cantaba su éxito “Tacones rojos”, Andrés respondió con unos pasillos cargados de “sabrosura cubana”, arrancando aplausos y sonrisas del público y los jueces.
Detrás del brillo en el escenario hay una historia de lucha. Tras finalizar sus estudios en Cuba, Andrés emigró a España, donde comenzó tocando en las calles para ganarse la vida. Esa etapa, lejos de ser un obstáculo, fue una escuela de vida que lo formó como artista y hoy enseña salsa.
Lo más leído hoy:
Su actuación fue también un homenaje a su madre, fallecida hace un año. Desde Cuba veían juntos el programa y ella siempre lo animaba a perseguir sus sueños y un día subir a ese escenario.
Y así fue: su sueño se hizo realidad, con guitarra, voz, baile… y el recuerdo de mamá en el corazón.
Preguntas frecuentes sobre Andrés James y su participación en La Voz España 2025
¿Quién es Andrés James y qué logró en La Voz España 2025?
Andrés James es un cantante cubano que conquistó el escenario de La Voz España 2025 al interpretar "Chan Chan" de Compay Segundo, logrando que el coach Sebastián Yatra girara su silla y lo sumara a su equipo. Andrés es conocido por su energía contagiosa y su talento para el canto y el baile, lo que lo ha convertido en una figura destacada en el programa.
¿Cuál es la historia detrás de Andrés James antes de llegar a La Voz España?
Antes de brillar en La Voz España, Andrés James emigró de Cuba a España donde comenzó su carrera artística tocando en las calles. Esta experiencia fue fundamental en su formación como artista y le permitió desarrollar su talento en la música y el baile. Su actuación en el programa fue un homenaje a su madre, quien lo animó a seguir sus sueños antes de fallecer.
¿Cómo fue la actuación de Andrés James en La Voz España y qué impacto tuvo?
La actuación de Andrés James fue una verdadera fiesta en el escenario, llena de "sabrosura cubana" y energía contagiosa que impresionó tanto al público como a los jueces. Su interpretación y su habilidad para el baile hicieron que el coach Sebastián Yatra lo eligiera para su equipo, destacándose como uno de los momentos más memorables de las audiciones a ciegas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.