Cubana Marifélix Sarría gana triple plata en Mundial de Pesas

La cubana Marifélix Sarría ganó tres medallas de plata este sábado en el Campeonato Mundial de pesas en Forde, Noruega.

La cienfueguera de 20 años logró en arranque los 118 kg en la división de +86 kg en su tercer y último intento, y en la prueba de envión dominó los 157 kg en su segunda oportunidad, informó Cubadebate.

La medalla de oro en arranque fue para la surcoreana Hyejeong Park (125 kg), mientras que el bronce correspondió a la china Linhan Zhu (116 kg).

En envión, la coreana Park también se coronó con 158 kg, y el tercer puesto fue para la estadounidense Mary Theisen Lappen (154 kg).

De esta manera, Park dominó en el total olímpico con 283 kg, seguida por Sarría Ruiz con 275 kg y Lappen con 269 kg.

“La estrategia que manejamos fue asegurar la primera prueba, porque ello significaba la medalla en el total”, explicó Camilo Reinaldo Ramírez, comisionado nacional de la disciplina.

“Cuando fallaron la británica y la estadounidense, nos fuimos con un intento sobre 165 kg en busca del oro. Marifélix levantó el peso, pero al realizar dos empujes, no se consideró válido el levantamiento”, agregó.

Sarría alcanzó de esta manera el mejor resultado de una pesista cubana en campeonatos mundiales, superando a Ludia Montero que logró dos medallas de plata en el mundial de Pattaya, Tailandia, en 2019

Precisamente, Montero logró un meritorio sexto lugar en la división de 49 kg, tras tres años alejada de las plataformas.

En julio, Sarría protagonizó una jornada histórica en la división de más de 86 kilogramos del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas Cali 2025, al conquistar dos medallas de oro, una de plata y establecer un par de récords continentales.

En el ejercicio de arranque levantó 112, 116 y 118 kilos, para quedarse con la presea de plata, superada únicamente por la dominicana Crismery Santana (119 kg). El bronce fue para la estadounidense Mary Theinsen-Lappen (117 kg).

En el envión, Sarría desató toda su potencia con alzadas de 154, 157 y 162 kilos, cifra que le dio el título panamericano y se convirtió en nuevo récord continental. Completaron el podio la norteamericana Theinsen-Lappen (161 kg) y la brasileña Taiane Justino (151 kg).

La suma de sus levantamientos (280 kg) le otorgó el cetro en el biatlón, otro registro continental, por delante de Theinsen-Lappen (278 kg) y la venezolana Naryury Pérez (265 kg).

Su caso de dopaje

En abril de 2024, el Panel de Audiencias de Centro Caribe Sports levantó la suspensión provisional por dopaje de la pesista cubana Marifélix Sarría.

La suspensión había sido impuesta en agosto debido a una infracción a las normas, luego de que una muestra de orina tomada durante los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 diera positivo a la sustancia Boldenona y sus metabolitos.

Esta sustancia está prohibida según la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje.

A Sarría, que había sido medallista de oro en la división de más de 87 kg, se le retiró la presea conquistada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 por resultar positivo a las pruebas de dopaje.

Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, el Panel determinó que, aunque Sarría Ruiz había incurrido en una violación, no se encontró culpabilidad o negligencia por su parte. Por lo tanto, no se le impondrá ningún período de inelegibilidad.

La defensa de la joven deportista argumentó que la presencia de la sustancia en su organismo se debió al consumo de carne contaminada previo a su participación en la competencia.

