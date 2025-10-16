Madonna celebra el cumpleaños de su hija con una bandera de Cuba libre: "Nunca olvides de dónde vienes"

Vídeos relacionados:

La cantante estadounidense Madonna sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje de cumpleaños dedicado a su hija Lourdes León, en el que incluyó una imagen de la joven junto a una bandera de “Cuba libre”, en referencia a las raíces cubanas que comparte con su padre, el actor y entrenador personal Carlos León.

En su cuenta oficial de Instagram, la Reina del Pop compartió varias fotografías para celebrar los 29 años de Lourdes María León, su hija mayor, acompañadas de un emotivo texto donde recordó el origen y la fuerza de la joven artista.

“Happy Birthday, Lolita! Luz de mi vida. Nunca olvides quién eres. Pequeña estrella, brillando más que todas las del cielo. Nunca olvides de dónde vienes. De amor”, escribió Madonna, añadiendo varios corazones de colores y la etiqueta @lourdesleon.

El detalle que más llamó la atención entre sus seguidores fue una de las imágenes que acompañó la publicación: muestra a la joven junto a una bandera cubana modificada con la frase “Cuba libre”.

El gesto fue interpretado por muchos como un mensaje de apoyo a la libertad del pueblo cubano, especialmente tras los difíciles años de crisis y represión en la isla.

“Madonna siempre ha sido una artista comprometida con la libertad de expresión. Este mensaje sobre Cuba no es casualidad, es una forma de recordar las raíces de su hija y de apoyar a los cubanos que sueñan con un país libre”, comentó un seguidor en la red social.

Lourdes León, hija de Madonna y del actor y entrenador personal cubano Carlos León, ha seguido una carrera artística diversa.

Además de su trabajo como modelo, bailarina y performer, debutó en la música en 2022 bajo el nombre artístico Lolahol, con el lanzamiento de su primer sencillo “Lock and Key”.

Madonna expresó entonces su orgullo por el debut de su hija en la industria musical, compartiendo la portada del tema con el mensaje: “Estoy muy orgullosa de ti, Lola”.

El guiño de Madonna a la bandera cubana con la frase “Cuba libre” generó miles de comentarios en pocas horas, tanto de fanáticos de la artista como de cubanos dentro y fuera de la isla que agradecieron el gesto.

Madonna, de 67 años, sigue siendo una de las figuras más influyentes del pop mundial.