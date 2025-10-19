La Mija deslumbra con sus fotos de embarazo: "Magia en mis alas, vida en mi vientre"

La influencer cubana La Mija compartió una serie de imágenes espectaculares de su embarazo, donde aparece vestida como un hada dorada, con un atuendo lleno de brillo, detalles metálicos y unas alas iridiscentes que parecen salidas de un cuento de fantasía.

“Magia en mis alas, vida en mi vientre. Lo que comenzó como una idea se transformó en un sueño cumplido gracias a la pasión, el talento y la creatividad del mejor equipo. Cada detalle fue pensado con amor y el resultado fue un espectáculo visual inolvidable que marcará para siempre esta etapa tan especial”, escribió junto a las instantáneas.

Las fotos, realizadas en un entorno natural con fuentes, jardines y luz dorada al atardecer, reflejan la plenitud y la serenidad de la influencer en esta nueva etapa de su vida. Sus seguidores inundaron las redes con mensajes de cariño y admiración, destacando la magia, elegancia y ternura de la sesión.

Un embarazo lleno de momentos inolvidables

La Mija anunció su embarazo en abril, con una publicación cargada de emoción en la que confirmó que sería mamá otra vez, noticia que fue recibida con entusiasmo por sus fans, pero sin lugar a dudas los más felices fueron sus hijos al conocer que un hermanito venía en camino.

La emoción continuó semanas después, cuando la influencer realizó una espectacular revelación del sexo del bebé, con un evento lleno de luces, música y alegría. Fue una verdadera fiesta donde compartió con familiares y amigos la gran noticia de que espera un varoncito al que han decidido llamar Enzo.

Con cada publicación, La Mija demuestra que está viviendo su maternidad con una mezcla de glamour, fantasía y amor profundo. Su embarazo, documentado paso a paso, se ha convertido en una celebración de la vida, la familia y la magia de ser madre.

