¡Una película de Mel Gibson! Cubana Mariela Garriga será María Magdalena en la cinta "La Resurrección de Cristo"

La actriz cubana Mariela Garriga dará vida a María Magdalena en La Resurrección de Cristo, la esperada secuela de La Pasión de Cristo, bajo la dirección del ganador del Óscar Mel Gibson.
La participación de Garriga supone un importante paso en su carrera internacional. La intérprete cubana sustituirá a Monica Bellucci, quien encarnó a Magdalena en la primera película, mientras que el actor finlandés Jaakko Ohtonen asumirá el papel de Jesús, reemplazando a Jim Caviezel.
“¡Que comience la aventura! Estoy más que emocionada de compartir esta noticia contigo. Va a ser épico”, escribió Garriga en sus redes, al anunciar su incorporación al proyecto y compartir capturas de la nota publicada por Variety.
El rodaje comenzó el pasado 15 de octubre en los legendarios estudios Cinecittà de Roma y continuará en Matera y otras localidades del sur de Italia.
El proyecto, dividido en dos partes, marcará el regreso de Gibson al universo bíblico que en 2004 impactó al mundo. Su estreno está previsto para la primavera de 2027, con fechas que coincidirán simbólicamente con el Viernes Santo (26 de marzo) y el Día de la Ascensión (6 de mayo), informó la revista.
En esta nueva entrega, Gibson ha optado por renovar completamente el reparto y dejar atrás los rejuvenecimientos digitales, buscando una visión “más humana y orgánica” de los hechos narrados tras la crucifixión.
La película será producida por Mel Gibson, Bruce Davey y Icon Productions, en asociación con Lionsgate, y promete una experiencia cinematográfica inmersiva, filmada en los idiomas arameo, hebreo y latín, para dotarla de realismo histórico.
Con este papel, Mariela Garriga se consolida como una de las figuras cubanas con mayor proyección internacional en el cine, compartiendo cartel con un elenco de talla mundial en una de las producciones más ambiciosas de los próximos años.
La actriz acaba de estrenar Maleficio, La Regla de Osha, un thriller criminal que terminó de grabar hace un año y ya está disponible en cines. Garriga ganó reconocimiento internacional tras participar en la película Mission Impossible: Dead Reckoning junto a con Tom Cruise y Christopher McQuarrie.
Preguntas frecuentes sobre Mariela Garriga en "La Resurrección de Cristo"
¿Quién es Mariela Garriga y cuál es su papel en "La Resurrección de Cristo"?
Mariela Garriga es una actriz cubana que interpretará a María Magdalena en la película "La Resurrección de Cristo", dirigida por Mel Gibson. Garriga sustituirá a Monica Bellucci en este papel, marcando un avance significativo en su carrera internacional.
¿Cuándo se estrenará "La Resurrección de Cristo" y dónde se está filmando?
"La Resurrección de Cristo" está programada para estrenarse en la primavera de 2027, coincidiendo con fechas simbólicas como el Viernes Santo y el Día de la Ascensión. El rodaje comenzó el 15 de octubre en los estudios Cinecittà de Roma y continuará en Matera y otras localidades del sur de Italia.
¿Qué enfoque busca Mel Gibson en esta nueva película?
Mel Gibson ha optado por un enfoque "más humano y orgánico" en "La Resurrección de Cristo", dejando atrás los rejuvenecimientos digitales. La película será filmada en arameo, hebreo y latín para brindar un mayor realismo histórico y ofrecer una experiencia cinematográfica inmersiva.
¿Cuál ha sido el impacto de este papel en la carrera de Mariela Garriga?
El papel de María Magdalena en "La Resurrección de Cristo" consolida a Mariela Garriga como una de las figuras cubanas con mayor proyección internacional en el cine. Compartirá cartel con un elenco de talla mundial, lo que representa un paso importante en su carrera tras su participación en "Mission Impossible: Dead Reckoning".
