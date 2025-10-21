¡Una película de Mel Gibson! Cubana Mariela Garriga será María Magdalena en la cinta "La Resurrección de Cristo"

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Mariela Garriga dará vida a María Magdalena en La Resurrección de Cristo, la esperada secuela de La Pasión de Cristo, bajo la dirección del ganador del Óscar Mel Gibson.

La participación de Garriga supone un importante paso en su carrera internacional. La intérprete cubana sustituirá a Monica Bellucci, quien encarnó a Magdalena en la primera película, mientras que el actor finlandés Jaakko Ohtonen asumirá el papel de Jesús, reemplazando a Jim Caviezel.

“¡Que comience la aventura! Estoy más que emocionada de compartir esta noticia contigo. Va a ser épico”, escribió Garriga en sus redes, al anunciar su incorporación al proyecto y compartir capturas de la nota publicada por Variety.

El rodaje comenzó el pasado 15 de octubre en los legendarios estudios Cinecittà de Roma y continuará en Matera y otras localidades del sur de Italia.

El proyecto, dividido en dos partes, marcará el regreso de Gibson al universo bíblico que en 2004 impactó al mundo. Su estreno está previsto para la primavera de 2027, con fechas que coincidirán simbólicamente con el Viernes Santo (26 de marzo) y el Día de la Ascensión (6 de mayo), informó la revista.

En esta nueva entrega, Gibson ha optado por renovar completamente el reparto y dejar atrás los rejuvenecimientos digitales, buscando una visión “más humana y orgánica” de los hechos narrados tras la crucifixión.

La película será producida por Mel Gibson, Bruce Davey y Icon Productions, en asociación con Lionsgate, y promete una experiencia cinematográfica inmersiva, filmada en los idiomas arameo, hebreo y latín, para dotarla de realismo histórico.

Con este papel, Mariela Garriga se consolida como una de las figuras cubanas con mayor proyección internacional en el cine, compartiendo cartel con un elenco de talla mundial en una de las producciones más ambiciosas de los próximos años.

La actriz acaba de estrenar Maleficio, La Regla de Osha, un thriller criminal que terminó de grabar hace un año y ya está disponible en cines. Garriga ganó reconocimiento internacional tras participar en la película Mission Impossible: Dead Reckoning junto a con Tom Cruise y Christopher McQuarrie.