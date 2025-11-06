El querido creador de contenido cubano Gino Montalvo, conocido popularmente como Oyacito Rey de Reyes, vivió horas de angustia luego de que circularan en redes sociales rumores falsos que lo vinculaban a un accidente aéreo ocurrido en Louisville, Kentucky. Desde su residencia, el artista desmintió categóricamente la información y pidió responsabilidad a quienes difunden contenidos no verificados.

Con su habitual carisma, Oyacito apareció en un video para tranquilizar a sus seguidores y enviar un mensaje lleno de energía positiva. “¿Tú sabes cómo me dicen a mí? Palo Santo, el Dios vivo. Lo único que me molesta es que yo tengo familia, tengo una abuelita que lo puede ver, y muchos seguidores y amigos se asustaron muchísimo. Gracias a todos los que se preocuparon por mí”, expresó visiblemente emocionado. Sus palabras estuvieron acompañadas por una ola de cariño y comentarios en redes, además de críticas hacia quienes difundieron la noticia falsa.

El artista explicó que la información se originó en una página llamada Welcome al Inframundo, que lo vinculó erróneamente con el accidente del avión de carga de la empresa UPS, ocurrido el martes en Kentucky. “El karma existe, pero no es malo. El karma vira lo que tú das”, comentó con serenidad, dejando claro que no permitirá que la malicia altere su buena vibra ni la de sus seguidores.

Fiel a su estilo, el creador de contenido aprovechó el momento para bromear con su característico sentido del humor: “Voy a morir con 98 años. Apunta la fecha. Y mi muerte va a ser dormida, tranquila, en paz. Porque yo soy paz. Soy luz. Jamás me van a ver destruida, quiera quien quiera”. Su respuesta, entre risas y reflexión, se volvió viral en cuestión de horas.

Las reacciones no se hicieron esperar. Figuras del entretenimiento cubano salieron a apoyarlo con mensajes llenos de cariño. La influencer La Mija comentó: “La gente tiene que parar, eso es salud para ti, mi amor”. Sachy Sánchez escribió: “Amén, mi amor. Me han escrito preguntándome, qué feo todo”. También Maggie Suárez reconoció haberse asustado al leer la noticia: “Yo vi esta noticia y me asusté. Eso es salud”.

El comediante prometió seguir compartiendo alegría, humor y mensajes positivos, demostrando que ni la mentira ni el morbo pueden apagar su brillo. “Soy luz, soy amor, y todavía queda Oyacito para rato”, concluyó entre sonrisas, reafirmando que su mejor energía sigue intacta.