Una historia de amor y empatía: Anciana recibe cama nueva gracias a la unión del pueblo

En medio de la crisis que golpea a Cuba, las muestras de solidaridad siguen siendo el rostro más humano del pueblo.
La doctora Lisbet Hernández, impulsora del proyecto Solidaridad en Bayamo, compartió una historia que refleja esperanza y compromiso: la entrega de una cama nueva a la abuela Masita, una anciana que dormía en el suelo tras perderlo todo.
El 17 de noviembre, Hernández pidió ayuda en Facebook para trasladar donaciones desde Jiguaní y Guisa hasta Bayamo.
“Son unas 19 familias que se quedaron sin nada, no tienen dónde dormir, ni qué comer, ni siquiera agua potable. Vamos a unirnos para ayudarlos un poco”, escribió, apelando a la generosidad de la gente.
En pocas horas, varias personas ofrecieron dinero, ropa, cunas y camas personales. Entre ellas, Arletys Causó Morejón donó 2,000 pesos; Yusimi Rodríguez Meriño, 8,000; Aliannis Chaveco, una cuna y dos camas; e Idalmis Martí, otra cuna.
“Que Dios les multiplique todo en abundancia”, agradeció la doctora.
Este jueves, Hernández anunció que la meta se había cumplido: la abuela Masita ya tenía cama y colchón.
El video compartido después muestra el esfuerzo del equipo para trasladar la cama a través de caminos llenos de lodo, ríos y puentes deteriorados.
“Pasamos por muchas dificultades, pero llegamos hasta donde viven estas familias. Nos recibieron con un cariño inmenso. Fuimos desde la primera casita hasta la última, la de la abuelita Masita, con su camita para que ya no duerma más en el suelo”, contó la médica.
La doctora agradeció el apoyo de la Destilería de Mabay, que facilitó el camión; del chofer que los acompañó; de la cooperativa CCS Manuel Ascunce Domenech, y de los pobladores que los ayudaron en el camino.
“A mis vecinos, a mi familia y a todos los donadores, mil gracias. Compartan para que más personas se unan a nuestro proyecto y podamos seguir ayudando”, escribió.
El gesto del grupo Solidaridad en Bayamo demuestra que, incluso en la escasez, la empatía y la unión pueden más que cualquier carencia.
La historia de la abuela Masita no es un hecho aislado. En medio de las carencias que enfrenta la isla, distintas expresiones de solidaridad ciudadana han cobrado fuerza en los últimos días.
Una campaña logró reunir tres millones de pesos para una madre holguinera que cría sola a cuatro hijos, después de que su caso conmoviera a miles de personas que decidieron apoyarla económicamente.
Desde otra arista, un grupo de jóvenes barberos en Holguín ofreció cortes de cabello gratuitos a niños, ancianos y personas en situación de vulnerabilidad, demostrando que incluso los gestos más sencillos pueden convertirse en actos de dignidad y cuidado comunitario.
La Iglesia Católica también ha intensificado su labor solidaria, distribuyendo alimentos y productos básicos entre damnificados por el reciente huracán, en zonas donde aún no ha llegado la ayuda oficial.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad comunitaria en Cuba ante la crisis
¿Cómo se organizó la ayuda para la abuela Masita en Bayamo?
La doctora Lisbet Hernández, a través del proyecto Solidaridad en Bayamo, solicitó ayuda en Facebook para trasladar donaciones a familias necesitadas, incluida la abuela Masita, quien recibió una cama nueva gracias a la solidaridad de varios donantes. La comunidad respondió rápidamente con donaciones de dinero, camas y ropa.
¿Qué impacto ha tenido el huracán Melissa en Cuba?
El huracán Melissa devastó la región oriental de Cuba, dejando a miles de familias sin hogar, electricidad ni recursos básicos. El impacto se ha agravado por la falta de respuesta eficiente del gobierno, dejando a las comunidades a su suerte.
¿Cómo ha respondido la sociedad civil cubana ante la crisis causada por el huracán?
La sociedad civil cubana, tanto dentro como fuera de la isla, ha organizado campañas de ayuda para apoyar a los damnificados. Iniciativas como "Dar es dar" y donaciones personales han sido esenciales para suplir la falta de apoyo institucional.
¿Qué papel ha jugado la diáspora cubana en la ayuda a los afectados por el huracán Melissa?
La diáspora cubana ha sido crucial para canalizar ayuda hacia las zonas afectadas por el huracán Melissa. Han organizado campañas de recaudación de fondos y envío de suministros esenciales, actuando al margen de las instituciones estatales.
