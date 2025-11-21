Una historia de amor y empatía: Anciana recibe cama nueva gracias a la unión del pueblo

Gracias a la solidaridad, la señora pasó de dormir en condiciones lamentables (I) a tener una cama decente (D)

En medio de la crisis que golpea a Cuba, las muestras de solidaridad siguen siendo el rostro más humano del pueblo.

La doctora Lisbet Hernández, impulsora del proyecto Solidaridad en Bayamo, compartió una historia que refleja esperanza y compromiso: la entrega de una cama nueva a la abuela Masita, una anciana que dormía en el suelo tras perderlo todo.

El 17 de noviembre, Hernández pidió ayuda en Facebook para trasladar donaciones desde Jiguaní y Guisa hasta Bayamo.

“Son unas 19 familias que se quedaron sin nada, no tienen dónde dormir, ni qué comer, ni siquiera agua potable. Vamos a unirnos para ayudarlos un poco”, escribió, apelando a la generosidad de la gente.

En pocas horas, varias personas ofrecieron dinero, ropa, cunas y camas personales. Entre ellas, Arletys Causó Morejón donó 2,000 pesos; Yusimi Rodríguez Meriño, 8,000; Aliannis Chaveco, una cuna y dos camas; e Idalmis Martí, otra cuna.

“Que Dios les multiplique todo en abundancia”, agradeció la doctora.

Este jueves, Hernández anunció que la meta se había cumplido: la abuela Masita ya tenía cama y colchón.

El video compartido después muestra el esfuerzo del equipo para trasladar la cama a través de caminos llenos de lodo, ríos y puentes deteriorados.

“Pasamos por muchas dificultades, pero llegamos hasta donde viven estas familias. Nos recibieron con un cariño inmenso. Fuimos desde la primera casita hasta la última, la de la abuelita Masita, con su camita para que ya no duerma más en el suelo”, contó la médica.

La doctora agradeció el apoyo de la Destilería de Mabay, que facilitó el camión; del chofer que los acompañó; de la cooperativa CCS Manuel Ascunce Domenech, y de los pobladores que los ayudaron en el camino.

“A mis vecinos, a mi familia y a todos los donadores, mil gracias. Compartan para que más personas se unan a nuestro proyecto y podamos seguir ayudando”, escribió.

El gesto del grupo Solidaridad en Bayamo demuestra que, incluso en la escasez, la empatía y la unión pueden más que cualquier carencia.

La historia de la abuela Masita no es un hecho aislado. En medio de las carencias que enfrenta la isla, distintas expresiones de solidaridad ciudadana han cobrado fuerza en los últimos días.

Una campaña logró reunir tres millones de pesos para una madre holguinera que cría sola a cuatro hijos, después de que su caso conmoviera a miles de personas que decidieron apoyarla económicamente.

Desde otra arista, un grupo de jóvenes barberos en Holguín ofreció cortes de cabello gratuitos a niños, ancianos y personas en situación de vulnerabilidad, demostrando que incluso los gestos más sencillos pueden convertirse en actos de dignidad y cuidado comunitario.

La Iglesia Católica también ha intensificado su labor solidaria, distribuyendo alimentos y productos básicos entre damnificados por el reciente huracán, en zonas donde aún no ha llegado la ayuda oficial.