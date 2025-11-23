Tigres de Detroit dejan en libertad al utility cubano Andy Ibáñez

Vídeos relacionados:
Los Tigres de Detroit prescindieron del utility cubano Andy Ibáñez y optaron por no ofrecerle contrato, una decisión que pone fin a su etapa de tres temporadas en la franquicia y lo deja en la agencia libre a sus 32 años.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red Facebook, Ibáñez, de 32 años, se quedó sin equipo después de completar tres temporadas en Detroit, donde tuvo momentos de alto rendimiento, especialmente en 2023.
Durante esa campaña, el infielder firmó una sólida actuación ofensiva, promediando .264 de average con 11 jonrones, cifras que lo consolidaron como una pieza útil dentro del roster. Sin embargo, entre 2024 y 2025 su tiempo de juego se redujo de manera considerable, fundamentalmente frente a lanzadores derechos, lo que terminó afectando su rol en el equipo.
Con su entrada a la agencia libre, Ibáñez, que estará nuevamente con el equipo Cuba en el venidero Clásico Mundial, buscará ahora un nuevo destino en las Grandes Ligas o en otros mercados donde pueda recuperar protagonismo.
Preguntas frecuentes sobre Andy Ibáñez y el béisbol cubano
¿Por qué los Tigres de Detroit decidieron dejar en libertad a Andy Ibáñez?
Los Tigres de Detroit decidieron no ofrecer contrato a Andy Ibáñez debido a su disminución en el tiempo de juego, especialmente contra lanzadores derechos, lo que afectó su rol en el equipo durante las temporadas 2024 y 2025.
¿Qué futuro le espera a Andy Ibáñez tras su salida de los Tigres de Detroit?
Ahora que es agente libre, Andy Ibáñez buscará un nuevo equipo en las Grandes Ligas u otras ligas donde pueda recuperar protagonismo. También planea representar a Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.
¿Cómo afecta el éxodo de peloteros cubanos al béisbol de la isla?
El éxodo de peloteros cubanos, como el caso de Ángel Fernández, ha debilitado la calidad de la Serie Nacional y el nivel competitivo de Cuba en eventos internacionales. La falta de oportunidades y las condiciones precarias en el sistema deportivo cubano empujan a los jóvenes talentos a buscar sus sueños en el extranjero.
¿Cuál ha sido el impacto de Andy Pagés en la MLB en 2025?
Andy Pagés ha tenido un gran impacto en la MLB durante 2025, destacándose por su poder ofensivo al igualar sus estadísticas clave de 2024 en menos partidos. Se ha consolidado como una pieza valiosa para los Dodgers de Los Ángeles y es considerado una de las mayores promesas del béisbol cubano.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.