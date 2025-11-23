Tigres de Detroit dejan en libertad al utility cubano Andy Ibáñez

Vídeos relacionados:

Los Tigres de Detroit prescindieron del utility cubano Andy Ibáñez y optaron por no ofrecerle contrato, una decisión que pone fin a su etapa de tres temporadas en la franquicia y lo deja en la agencia libre a sus 32 años.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red Facebook, Ibáñez, de 32 años, se quedó sin equipo después de completar tres temporadas en Detroit, donde tuvo momentos de alto rendimiento, especialmente en 2023.

Durante esa campaña, el infielder firmó una sólida actuación ofensiva, promediando .264 de average con 11 jonrones, cifras que lo consolidaron como una pieza útil dentro del roster. Sin embargo, entre 2024 y 2025 su tiempo de juego se redujo de manera considerable, fundamentalmente frente a lanzadores derechos, lo que terminó afectando su rol en el equipo.

Con su entrada a la agencia libre, Ibáñez, que estará nuevamente con el equipo Cuba en el venidero Clásico Mundial, buscará ahora un nuevo destino en las Grandes Ligas o en otros mercados donde pueda recuperar protagonismo.