Cantante cubana Ozunaje sube la temperatura bailando con su novia el nuevo tema que tiene con Velito El Bufón: “La nena me sigue en todo”

La cantante cubana de música urbana Ozunaje ha vuelto a encender las redes sociales con un video en el que aparece bailando junto a su novia, Oliva Ferrer, el nuevo tema “Lleno de odio”, una colaboración con el también intérprete de reparto Velito El Bufón.
En las imágenes, compartidas en sus redes, se puede ver a la pareja derrochando complicidad, ritmo y buena vibra mientras disfrutan de la canción recién estrenada.
Con un look relajado y urbano, Ozunaje y Oliva bailan al compás del tema que promete posicionarse entre los más sonados del género en las próximas semanas.
“La nena me sigue en todo, te amo”, comentó Ozunaje en el video que subió a Instagram, dejando claro que el amor y el apoyo mutuo son parte esencial de su vida personal y profesional.
El clip, que ha generado cientos de comentarios y reacciones, muestra a la artista más auténtica y natural que nunca, consolidando su presencia dentro de la escena del reparto cubano.
El tema “Lleno de odio” ya está disponible en las principales plataformas digitales y cuenta con la energía característica de ambos intérpretes, que unen fuerzas en una colaboración que está dando mucho de qué hablar.
Preguntas frecuentes sobre la cantante cubana Ozunaje y su nuevo tema con Velito El Bufón
¿Quién es Ozunaje y cuál es su nuevo tema musical?
Ozunaje es una cantante cubana de música urbana, conocida por su estilo auténtico y carismático. Su nuevo tema se titula "Lleno de odio" y es una colaboración con Velito El Bufón. La canción ya está disponible en las principales plataformas digitales y promete ser uno de los éxitos del género en las próximas semanas.
¿Cómo ha sido recibida la colaboración entre Ozunaje y Velito El Bufón?
La colaboración entre Ozunaje y Velito El Bufón en "Lleno de odio" ha sido muy bien recibida por el público, generando numerosas reacciones y comentarios positivos en redes sociales. La combinación de sus estilos y la energía característica de ambos artistas ha llamado la atención, consolidando su presencia en la escena del reparto cubano.
¿Qué se sabe sobre la vida personal de Ozunaje y su relación con Oliva Ferrer?
Ozunaje ha mostrado abiertamente su relación con Oliva Ferrer, con quien comparte una gran complicidad y apoyo mutuo, tanto en lo personal como en lo profesional. En un reciente video en Instagram, Ozunaje comentó: “La nena me sigue en todo, te amo”, dejando claro que el amor y la conexión son partes esenciales de su vida.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.