Cantante cubana Ozunaje sube la temperatura bailando con su novia el nuevo tema que tiene con Velito El Bufón: “La nena me sigue en todo”

La cantante cubana de música urbana Ozunaje ha vuelto a encender las redes sociales con un video en el que aparece bailando junto a su novia, Oliva Ferrer, el nuevo tema “Lleno de odio”, una colaboración con el también intérprete de reparto Velito El Bufón.

En las imágenes, compartidas en sus redes, se puede ver a la pareja derrochando complicidad, ritmo y buena vibra mientras disfrutan de la canción recién estrenada.

Con un look relajado y urbano, Ozunaje y Oliva bailan al compás del tema que promete posicionarse entre los más sonados del género en las próximas semanas.

“La nena me sigue en todo, te amo”, comentó Ozunaje en el video que subió a Instagram, dejando claro que el amor y el apoyo mutuo son parte esencial de su vida personal y profesional.

El clip, que ha generado cientos de comentarios y reacciones, muestra a la artista más auténtica y natural que nunca, consolidando su presencia dentro de la escena del reparto cubano.

El tema “Lleno de odio” ya está disponible en las principales plataformas digitales y cuenta con la energía característica de ambos intérpretes, que unen fuerzas en una colaboración que está dando mucho de qué hablar.