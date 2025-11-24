“No existe un cubano que no se emocione así”: La reacción de una madre al saber que su hijo consiguió la residencia en EE. UU.

Una madre cubana protagonizó un emotivo momento que se ha vuelto viral en TikTok, tras recibir la noticia de que su hijo, residente en Estados Unidos, había logrado finalmente la aprobación de su residencia junto a su esposa.

En el video publicado por el usuario @lizdq29, se observa la videollamada en la que el joven comparte la buena nueva con su madre, quien se encuentra en Cuba. Al escuchar la noticia, la mujer no puede contener la emoción y responde entre lágrimas: “Ay, mi amor, qué bueno, al fin”.

La publicación incluye el mensaje: “La sorpresa más esperada para todos. La emoción no se puede explicar”, acompañado de un emoji sonriente con corazones.

El clip ha conmovido profundamente a los usuarios, especialmente a los cubanos dentro y fuera de la isla, quienes se identificaron con la historia. Entre los comentarios se leen mensajes como:

“Yo sueño con darle esa noticia a mis padres y familia.” “Ay, no te conozco, pero imposible no llorar y felicitarte.”

“No existe ni va a existir un cubano que no se emocione tanto en su vida y haga tantos planes con su Cuba cuando ese momento llega. El mío no ha llegado, pero llegará en el nombre poderoso de Jesús.”

El video acumula miles de visualizaciones y refleja una realidad compartida por muchos cubanos que, tras años de separación familiar, anhelan el reencuentro y la estabilidad migratoria que les permita traer a los suyos o visitarlos libremente.