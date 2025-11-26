Frederich Cepeda hace historia: nuevo líder de impulsadas en Series Nacionales

Vídeos relacionados:

El legendario pelotero espirituano Frederich Cepeda volvió a escribir su nombre en la historia del béisbol cubano. A sus 45 años, el slugger se convirtió este martes en el nuevo líder de carreras impulsadas en las Series Nacionales, al alcanzar las 1,513 remolcadas, superando el récord del santiaguero Orestes Kindelán (1,511).

La nueva primacía llegó en el triunfo de Sancti Spíritus por 9x2 ante Holguín, líder del torneo, durante la 64 Serie Nacional. Según confirmó el estadístico Arnelio Álvarez al sitio JIT, Cepeda impulsó tres anotaciones en el juego, todas en el primer inning, gracias a un jonrón histórico con dos hombres en base ante el lanzador Andriuw Valido. Ese batazo significó también su cuadrangular número 383 en campeonatos domésticos.

Este es ya el octavo departamento ofensivo del béisbol cubano que tiene como “dueño” al espirituano, una muestra de su consistencia y vigencia excepcional.

Un fenómeno ofensivo: entre los mejores bateadores cubanos del siglo XXI

Hablar de Frederich Cepeda es hablar de uno de los mejores bateadores cubanos del siglo XXI. Su combinación de disciplina en el plato, poder, selección de lanzamientos y capacidad para producir carreras ha llevado a muchos especialistas —dentro y fuera de Cuba— a incluirlo incluso en su top 30 de los mejores peloteros cubanos de la historia.

Como bateador ambidiestro, su impacto es aún más notable: sin dudas, un top 3 entre los switch hitters más grandes que ha producido la isla, dominando por igual a lanzadores derechos y zurdos.

Una carrera llena de gloria: olímpicos, mundiales y el Clásico Mundial

El palmarés de Cepeda es uno de los más completos que haya tenido un pelotero cubano moderno. Su trayectoria incluye: medallas olímpicas, títulos mundiales y preseas panamericanas y centroamericanas, sin olvidar el enorme subcampeonato del Clásico Mundial de 2006.

Además, sus números en los Clásicos Mundiales de Béisbol lo colocan entre los mejores peloteros del torneo, con rendimiento élite en múltiples ediciones, siendo pieza clave en la ofensiva cubana.

Un inmortal en activo

Cepeda continúa ampliando una carrera que desafía el tiempo. A su edad, sigue produciendo al más alto nivel, demostrando profesionalismo y longevidad deportiva.

Con esta nueva marca, Frederich Cepeda reafirma su estatus como uno de los grandes referentes ofensivos del béisbol cubano, un jugador cuya huella será imposible de borrar en las páginas históricas del deporte nacional.