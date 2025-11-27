Novedades en caso de bailarina cubana asesinada en México

Vídeos relacionados:

La trágica muerte de la joven cubana Elianis Betsalie Martínez, conocida entre sus allegados como Karen o “La China”, continúa generando conmoción tanto en México como en Cuba.

A casi dos semanas del ataque armado al bar Lacoss en Puebla, donde trabajaba, nuevas informaciones confirman su identificación oficial, los trámites para la repatriación de sus restos y detalles sobre su vida y entorno familiar, marcados por la precariedad económica.

La identificación oficial del cuerpo de Elianis, de solo 20 años, se realizó de forma remota, un procedimiento poco usual facilitado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, dado que sus familiares residen fuera de México.

Según informó el medio Imagen Poblana, las autoridades emplearon una videollamada a través de Zoom para llevar a cabo la actuación ministerial.

La víctima fue reconocida por su tía Sarahí González, residente en España, quien participó del procedimiento junto al abuelo de Elianis.

Ambos respondieron un cuestionario AM (Ante Mortem) donde se recabaron datos físicos, signos particulares y antecedentes odontológicos.

Posteriormente, un grupo colegiado de expertos en medicina legal, antropología forense, odontología forense y lofoscopía realizó el análisis post mortem.

La compatibilidad entre la información permitió emitir un dictamen oficial de identificación humana.

La Fiscalía aseguró que este proceso tuvo lugar "garantizando en todo momento la transparencia y la diligencia en el desarrollo de las actuaciones ministeriales", al tiempo que reiteró su compromiso de brindar acompañamiento a la familia.

La repatriación y un duelo marcado por la distancia

Una vez confirmada la identidad de Elianis, su tía -quien ya había asumido la identificación ante la imposibilidad de que la madre viajara a México- iniciará los trámites para la incineración del cuerpo y traslado de las cenizas hacia Banes, en la provincia cubana de Holguín, lugar natal de la joven.

La repatriación fue solicitada directamente por la madre, Sailianisbel González, quien reside en una comunidad rural de difícil acceso y carece de los recursos económicos para viajar.

Según informó La Jornada de Oriente, la madre explicó que la señal telefónica e internet en su zona son muy limitadas, lo que dificultó incluso las primeras comunicaciones.

En una entrevista radial con el programa A Tiempo Noticias, rechazó las versiones que sugerían que su hija fuera víctima de trata de personas y aclaró que Elianis había migrado a México “en búsqueda de mejores oportunidades económicas”.

La madre también reveló que su hija no se encontraba trabajando la madrugada del 18 de noviembre, cuando ocurrió el ataque, sino que había ido al bar para acompañar a amistades.

Un crimen atroz: "Por no pagar"

Los hechos ocurrieron poco después de las 3:30 a. m. en el bar Lacoss, ubicado en la avenida Nacional de Puebla.

Seis hombres en motocicleta irrumpieron en el lugar, cinco de ellos ingresaron y, tras amenazar con armas de fuego a las 14 personas presentes, rociaron el establecimiento con gasolina y lo incendiaron.

También quemaron un vehículo estacionado al frente, presuntamente propiedad del gerente.

Los agresores advirtieron antes de retirarse: “Eso les pasa por no pagar”, lo que apunta a un posible caso de extorsión o “cobro de piso”.

El siniestro duró entre 15 y 20 minutos. Elianis murió intoxicada por monóxido de carbono, junto a otras tres personas.

Una quinta víctima falleció en el exterior mientras recibía atención médica, y una sexta perdió la vida al día siguiente en el hospital.

Entre los fallecidos se encontraban un DJ, varios meseros y la joven cubana.

La Fiscalía estatal ya ha identificado a un posible autor material e intelectual del ataque, basándose en los testimonios de los sobrevivientes, y se espera que se emita una orden de captura en los próximos días.

El contexto de violencia y los antecedentes del bar Lacoss

Este ataque ha reavivado las preocupaciones sobre la creciente violencia en México, especialmente en centros de ocio nocturno vinculados con redes de extorsión y crimen organizado.

A pesar de que el Ayuntamiento de Puebla confirmó que el bar Lacoss contaba con los permisos para operar legalmente, en 2023 la FGE rescató del lugar a una menor de edad presuntamente explotada, lo que podría sugerir antecedentes de prácticas ilegales o situaciones de riesgo para las trabajadoras.

La otra cara de Elianis: Madre, hija y sostén familiar

La historia de Elianis ha sido también un reflejo de las muchas mujeres migrantes que, empujadas por la pobreza, enfrentan la vida en contextos vulnerables.

Según información recabada por La Jornada de Oriente, la joven destinaba buena parte de sus ingresos como bailarina en varios centros nocturnos a enviar remesas a su madre y a su hijo de dos años, Cristopher.

Las transferencias mensuales oscilaban entre 2,000 y 5,000 pesos mexicanos, es decir, entre 108 y 272 dólares.

Aunque en redes sociales su perfil mostraba una vida con “lujos”, la Fiscalía corroboró que muchos de los objetos que aparecían en sus fotos pertenecían a personas con las que se relacionaba, desmintiendo la idea de una vida cómoda o superficial.

El caso de Elianis Martínez ha dejado múltiples heridas abiertas. Para su familia, la tragedia se ha vivido a la distancia, con la angustia de no poder estar físicamente presentes.

Para la comunidad migrante cubana, representa otro capítulo doloroso de jóvenes que salen del país en busca de un futuro mejor y terminan atrapados en dinámicas violentas.