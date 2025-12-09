Juez federal autoriza al Departamento de Justicia divulgar materiales inéditos del caso Epstein-Maxwell

Vídeos relacionados:
Los secretos del caso de Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell podrían salir a la luz pública en cuestión de días, tras la autorización de un juez federal de Nueva York para divulgar materiales hasta ahora inéditos del proceso judicial.
De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), el juez Paul A. Engelmayer aceptó la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para desclasificar expedientes, transcripciones y pruebas recopiladas durante las investigaciones por tráfico sexual contra el empresario y la socialité británica.
La decisión se produce después de la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, firmada recientemente por el presidente Donald Trump, que obliga a las autoridades a publicar antes del 19 de diciembre todos los documentos relacionados con el caso en un formato digital y accesible al público.
El fallo permitirá divulgar hasta 18 categorías de materiales, entre ellos órdenes de registro, registros financieros, notas de entrevistas a víctimas, datos electrónicos y documentos de las investigaciones previas en Florida.
Según AP, el Departamento de Justicia planea proteger la identidad de las víctimas y eliminar cualquier contenido sexualmente explícito.
Epstein fue arrestado en 2019 acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores y apareció muerto en su celda federal un mes después; su muerte fue declarada suicidio.
Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años de prisión y trasladada este año a una prisión de baja seguridad en Texas.
Con esta decisión, la justicia estadounidense da un paso más en la apertura de información sobre uno de los escándalos de abuso sexual más controvertidos de las últimas décadas, que involucra a figuras políticas, empresariales y del entretenimiento a nivel internacional.
Preguntas frecuentes sobre la divulgación de los archivos del caso Epstein-Maxwell
¿Qué documentos del caso Epstein-Maxwell serán divulgados?
Se divulgarán hasta 18 categorías de materiales, incluyendo órdenes de registro, registros financieros, notas de entrevistas a víctimas, datos electrónicos y documentos de investigaciones previas en Florida. La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein obliga a que estos documentos sean publicados en un formato digital y accesible al público antes del 19 de diciembre.
¿Cómo afectará la publicación de estos archivos al caso Epstein y a sus implicados?
La divulgación podría revelar detalles sobre las actividades ilegales de Epstein y desempeñar un papel crucial en la rendición de cuentas de figuras políticas, empresariales y del entretenimiento involucradas en el caso. Además, el Departamento de Justicia planea proteger la identidad de las víctimas y eliminar contenido sexualmente explícito, lo que permite un enfoque en la transparencia sin comprometer la privacidad de los afectados.
¿Qué papel ha jugado Donald Trump en la divulgación de los archivos de Epstein?
Donald Trump firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, lo que obliga a su administración a publicar los documentos. Aunque inicialmente se resistió a la divulgación, finalmente apoyó la medida alegando que no tiene nada que esconder. Sin embargo, su relación pasada con Epstein ha generado controversia y críticas, especialmente tras la publicación de correos electrónicos que sugieren que Trump conocía las actividades delictivas de Epstein.
¿Qué controversias han surgido en torno a la relación entre Trump y Epstein?
La relación de Trump con Epstein ha sido objeto de escrutinio debido a correos electrónicos y documentos que sugieren que Trump pasó tiempo con una de las víctimas de Epstein. Trump ha negado cualquier implicación en las actividades ilegales de Epstein, pero las dudas persisten, especialmente tras la publicación de una carta de cumpleaños presuntamente enviada por Trump a Epstein en 2003, que el presidente ha calificado de falsa.
