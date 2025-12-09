Juez federal autoriza al Departamento de Justicia divulgar materiales inéditos del caso Epstein-Maxwell

Vídeos relacionados:

Los secretos del caso de Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell podrían salir a la luz pública en cuestión de días, tras la autorización de un juez federal de Nueva York para divulgar materiales hasta ahora inéditos del proceso judicial.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), el juez Paul A. Engelmayer aceptó la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para desclasificar expedientes, transcripciones y pruebas recopiladas durante las investigaciones por tráfico sexual contra el empresario y la socialité británica.

La decisión se produce después de la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, firmada recientemente por el presidente Donald Trump, que obliga a las autoridades a publicar antes del 19 de diciembre todos los documentos relacionados con el caso en un formato digital y accesible al público.

El fallo permitirá divulgar hasta 18 categorías de materiales, entre ellos órdenes de registro, registros financieros, notas de entrevistas a víctimas, datos electrónicos y documentos de las investigaciones previas en Florida.

Según AP, el Departamento de Justicia planea proteger la identidad de las víctimas y eliminar cualquier contenido sexualmente explícito.

Epstein fue arrestado en 2019 acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores y apareció muerto en su celda federal un mes después; su muerte fue declarada suicidio.

Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años de prisión y trasladada este año a una prisión de baja seguridad en Texas.

Con esta decisión, la justicia estadounidense da un paso más en la apertura de información sobre uno de los escándalos de abuso sexual más controvertidos de las últimas décadas, que involucra a figuras políticas, empresariales y del entretenimiento a nivel internacional.