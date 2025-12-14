Trump envía condolencias a familias de víctimas de tiroteo en Brown: 2 muertos confirmados

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump envió sus condolencias a las víctimas del tiroteo en la universidad de Brown, en Providence, Rhode Island.

“He sido actualizado sobre el tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos. El sospechoso se encuentra bajo custodia policial. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y sus familias!”, dijo el presidente.

Poco después, Trump corregía su primera declaración: “la Policía de la Universidad ha corregido sus declaraciones anteriores, el sospechoso NO se encuentra bajo custodia policial”.

Por su parte en un correo electrónico enviado a los estudiantes, las autoridades de de la universidad aseguraron que existen informes confirmados de dos víctimas fallecidas por el tiroteo activo en Barus y Holley, con otras ocho víctimas en estado crítico, pero estable.

Las víctimas fallecidas aún no han sido identificadas. El correo electrónico añadía que las fuerzas del orden no tienen a ningún sospechoso bajo custodia, reportó el periódico de la universidad.

El tiroteo provocó este sábado el cierre y la alerta de emergencia en el campus después de que las autoridades universitarias advirtieran sobre disparos cerca del edificio Barus & Holley Engineering y pidieran a la comunidad refugiarse, cerrar puertas y permanecer ocultos.

Lo más leído hoy:

La alerta inicial de la Universidad, enviada alrededor de las 4:22 p. m., detalló: “tirador activo cerca de Barus & Holley Engineering”, con instrucciones de correr, esconderse o luchar como último recurso, además de silenciar teléfonos y mantenerse a resguardo “hasta nuevo aviso”.

Posteriormente, otro mensaje pidió continuar refugiados y mantenerse alejados del área, al tiempo que señalaba que no había sospechosos bajo custodia y que la policía seguía buscando al responsable o responsables.

Una fuente, estudiante de la Universidad de Brown, dijo a nuestra redacción que el tirador se hallaba en movimiento y había disparado en otra calle.