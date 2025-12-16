EE.UU. hunde tres embarcaciones y mata a ocho presuntos “narcoterroristas” en el Pacífico oriental

Estados Unidos informó este lunes que su Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un nuevo ataque letal en aguas internacionales del Pacífico oriental, en el que fueron hundidas tres embarcaciones y murieron ocho presuntos “narcoterroristas”.

La operación fue ordenada directamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y estuvo bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), según confirmó el propio organismo en un mensaje publicado en la red social X.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción tuvo lugar el 15 de diciembre y consistió en “ataques cinéticos letales” contra tres embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas y navegaban por una ruta conocida de narcotráfico.

Tres barcos hundidos y ocho muertos

SOUTHCOM detalló que murieron ocho hombres en total: tres ocupantes en la primera embarcación atacada, dos en la segunda y tres en la tercera. Todos fueron calificados por Washington como “narco-terroristas”.

El parte militar no menciona capturas ni rescates, lo que confirma que se trató de una operación exclusivamente letal en alta mar.

Escalada de la campaña Southern Spear

Este ataque se suma a una serie de operaciones recientes de la Fuerza de Tarea Southern Spear contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico tanto en el Pacífico oriental como en el Caribe.

En noviembre, Estados Unidos ya había informado de un ataque similar en el que una lancha fue destruida y sus tres tripulantes murieron, también en una ruta habitual del contrabando de drogas. En ese momento, Washington afirmó que la campaña acumulaba más de una veintena de embarcaciones destruidas y decenas de muertos entre los implicados en el tráfico ilícito de narcóticos.

Otro ataque posterior contra un buque en aguas internacionales mantuvo el mismo patrón operativo: identificación de la embarcación sospechosa, uso de fuerza letal y ausencia de detenidos para ser llevados ante tribunales.

El marco político: guerra abierta contra los cárteles

Las operaciones de Southern Spear forman parte de la ofensiva militar lanzada por la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga, enmarcada en la misión denominada “Lanza del Sur”.

Trump declaró a Estados Unidos en un “conflicto armado no internacional” contra estas organizaciones criminales, calificando el fentanilo como un “arma de destrucción masiva” y ordenando el uso de “todos los recursos disponibles” para combatirlas.

En paralelo, el Comando Sur ha intensificado su despliegue militar en la región, con el envío de buques de guerra, portaaviones y unidades anfibias al Caribe, además de ejercicios con fuego real y un aumento de las patrullas aéreas cerca de países como Venezuela.

El nuevo ataque en el Pacífico oriental confirma la continuidad de esta estrategia: una campaña militar sostenida, con uso de fuerza letal en aguas internacionales y sin procesos judiciales para los sospechosos abatidos.