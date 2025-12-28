Leinier Domínguez termina invicto en Mundial de Rápidas dominado por Carlsen

Vídeos relacionados:
El cubanoamericano Leinier Domínguez finalizó una sólida actuación tras concluir invicto Enel Campeonato Mundial de Rápidas que concluyó este 28 de diciembre en Doha, Qatar.
Leinier concluyó quinto con seis victorias y siete tablas tras el sistema de desempate, en un torneo dominado por el astro noruego Magnus Carlsen.
Según el medio independiente cubano Swing Completo, este puesto le reporta al güinero una ganancia de 23 mil euros.
Tras Carlsen, se situaron Vladislav Artemiev, Arjun Erigaisi y Hans Hoke Niemann.
Las victorias del GM cubano llegaron contra el islandés Vignir Vatnar Stefansson (2463 Elo), el kazajo Rinat Jumabayev (2543), el indio Sandipan Chanda (2553), el venezolano Eduardo Iturrizaga (2605), el azerbaiyano Rauf Mamedov (2610) y el turco Yagiz Kaan Erdogmus (2446).
Asimismo, entabló contra el ruso Savva Vetokhin (2486), el iraní M. Amin Tabatabaei (2579), el indio Aravindh Chithambaram (2590), los rusos Nikita Petrov (2543), Vladislav Artemiev (2727) y Aleksandr Shimanov (2554), así como con el niño prodigio argentino Faustino Oro (2489).
Leinier, que llegó al certamen con un Elo de rápidas de 2703, ganó 2,5 puntos, lo que lo lleva hasta el 15 del ranking mundial en esta modalidad.
Preguntas frecuentes sobre el desempeño de Leinier Domínguez en el Mundial de Rápidas 2025
¿Cómo se destacó Leinier Domínguez en el Mundial de Rápidas 2025?
Leinier Domínguez terminó invicto en el Campeonato Mundial de Rápidas 2025, finalizando en la quinta posición. Obtuvo seis victorias y siete tablas, lo que le permitió obtener una ganancia de 23 mil euros y un incremento en su Elo de rápidas, llevándolo al puesto 15 del ranking mundial.
¿Quiénes fueron los rivales más destacados que enfrentó Leinier Domínguez en el torneo?
Leinier Domínguez logró victorias contra jugadores como el venezolano Eduardo Iturrizaga y el azerbaiyano Rauf Mamedov. También entabló partidas con jugadores de alto nivel, como el ruso Vladislav Artemiev. Su desempeño ante estos rivales demostró su capacidad para competir al más alto nivel.
¿Cuál es el impacto del desempeño de Leinier Domínguez en su carrera profesional?
El sólido desempeño de Leinier en el Mundial de Rápidas 2025 no solo le permitió escalar en el ranking mundial, sino que también mejoró su prestigio internacional. Con una actuación invicta, Leinier refuerza su posición como uno de los ajedrecistas más destacados del mundo, consolidando su reputación y aumentando su visibilidad en el circuito profesional.
