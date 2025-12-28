Leinier Domínguez termina invicto en Mundial de Rápidas dominado por Carlsen

Vídeos relacionados:

El cubanoamericano Leinier Domínguez finalizó una sólida actuación tras concluir invicto Enel Campeonato Mundial de Rápidas que concluyó este 28 de diciembre en Doha, Qatar.

Leinier concluyó quinto con seis victorias y siete tablas tras el sistema de desempate, en un torneo dominado por el astro noruego Magnus Carlsen.

Según el medio independiente cubano Swing Completo, este puesto le reporta al güinero una ganancia de 23 mil euros.

Tras Carlsen, se situaron Vladislav Artemiev, Arjun Erigaisi y Hans Hoke Niemann.

Las victorias del GM cubano llegaron contra el islandés Vignir Vatnar Stefansson (2463 Elo), el kazajo Rinat Jumabayev (2543), el indio Sandipan Chanda (2553), el venezolano Eduardo Iturrizaga (2605), el azerbaiyano Rauf Mamedov (2610) y el turco Yagiz Kaan Erdogmus (2446).

Asimismo, entabló contra el ruso Savva Vetokhin (2486), el iraní M. Amin Tabatabaei (2579), el indio Aravindh Chithambaram (2590), los rusos Nikita Petrov (2543), Vladislav Artemiev (2727) y Aleksandr Shimanov (2554), así como con el niño prodigio argentino Faustino Oro (2489).

Leinier, que llegó al certamen con un Elo de rápidas de 2703, ganó 2,5 puntos, lo que lo lleva hasta el 15 del ranking mundial en esta modalidad.