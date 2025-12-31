Alexei Ramírez aparece en la pre-nómina de Cuba al Clásico Mundial de Béisbol 2026

Vídeos relacionados:

El exjugador de Grandes Ligas Alexei Ramírez forma parte de la pre-nómina de Cuba con vistas al Clásico Mundial de Béisbol 2026, confirmó el periodista Francys Romero en redes sociales.

Ramírez, de 44 años, cuenta con una carrera de nueve temporadas en MLB, donde se desempeñó principalmente como campocorto y segunda base, destacando por su versatilidad defensiva y aporte ofensivo.

El pelotero cubano, actualmente con el equipo Pinar del Río en la Serie Nacional, ya sabe lo que es disputar un Clásico Mundial. Formó parte del equipo de la isla en el primer World Baseball Classic en 2006, celebrado en Puerto Rico, cuando tenía apenas 24 años. De concretarse su inclusión definitiva, regresaría a suelo boricua 20 años después, en una de las historias más llamativas del torneo.

La posible presencia de Ramírez en el roster cubano aportaría experiencia internacional y liderazgo a una selección que busca mejorar sus resultados tras actuaciones discretas en ediciones recientes del certamen.

Por el momento, la Federación Cubana de Béisbol no ha hecho oficial la lista definitiva, pero la inclusión del exligamayorista en la pre-nómina ya genera expectativas entre los aficionados.